https://ria.ru/20260104/yemen-2066360495.html
Саудовская авиация атаковала подразделение Южного переходного совета Йемена
Саудовская авиация атаковала подразделение Южного переходного совета Йемена - РИА Новости, 04.01.2026
Саудовская авиация атаковала подразделение Южного переходного совета Йемена
Саудовская боевая авиация атаковала подразделение сил Южного переходного совета Йемена, выступающего за отделение юга страны, в городе Эль-Гайда -... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T16:23:00+03:00
2026-01-04T16:23:00+03:00
2026-01-04T16:23:00+03:00
в мире
йемен
саудовская аравия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065572919_0:221:3072:1948_1920x0_80_0_0_18d15808a02840376bad5991925658be.jpg
https://ria.ru/20260102/yemen-2066115103.html
йемен
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065572919_301:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_22404f80d6fa962e51f4ad7643b4d548.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, саудовская аравия
В мире, Йемен, Саудовская Аравия
Саудовская авиация атаковала подразделение Южного переходного совета Йемена
РИА Новости: саудовская авиация атаковала силы южного переходного совета Йемена
КАИР, 4 янв - РИА Новости. Саудовская боевая авиация атаковала подразделение сил Южного переходного совета Йемена, выступающего за отделение юга страны, в городе Эль-Гайда - административном центре провинции Эль-Махра на востоке Йемена, рассказал РИА Новости источник в местных органах власти провинции Эль-Махра.
"Саудовская авиация наносит авиаудары по силам Южного переходного совета, находящимся в казарме в городе Эль-Гайда, после их отказа вывести подразделения с территории объекта", - сказал собеседник агентства.