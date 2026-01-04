Рейтинг@Mail.ru
16:23 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/yemen-2066360495.html
Саудовская авиация атаковала подразделение Южного переходного совета Йемена
2026-01-04T16:23:00+03:00
2026-01-04T16:23:00+03:00
в мире, йемен, саудовская аравия
В мире, Йемен, Саудовская Аравия
Саудовская авиация атаковала подразделение Южного переходного совета Йемена

РИА Новости: саудовская авиация атаковала силы южного переходного совета Йемена

© AP Photo / Alex BrandonИстребители F-15 ВВС Саудовской Аравии
Истребители F-15 ВВС Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Истребители F-15 ВВС Саудовской Аравии. Архивное фото
КАИР, 4 янв - РИА Новости. Саудовская боевая авиация атаковала подразделение сил Южного переходного совета Йемена, выступающего за отделение юга страны, в городе Эль-Гайда - административном центре провинции Эль-Махра на востоке Йемена, рассказал РИА Новости источник в местных органах власти провинции Эль-Махра.
"Саудовская авиация наносит авиаудары по силам Южного переходного совета, находящимся в казарме в городе Эль-Гайда, после их отказа вывести подразделения с территории объекта", - сказал собеседник агентства.
Глава Переходного совета Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Сторонники отделения юга Йемена приняли конституцию Южной Аравии
2 января, 22:04
 
