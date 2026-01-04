https://ria.ru/20260104/vyigrysh-2066314776.html
В "Национальной Лотерее" объяснили, какой налог платят россияне с выигрышей
В "Национальной Лотерее" объяснили, какой налог платят россияне с выигрышей
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Выигрыши в лотерею попадают под прогрессивную шкалу НДФЛ в 13-22%, если приз составляет один миллион рублей, то на руки победитель получит 870 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.
"На выигрыши действует прогрессивная шкала налоговых ставок 13-22%. При выплате выигрышей свыше 15 тысяч рублей организатор автоматически выступает в качестве налогового агента - соответственно, победители получают выигрыш уже после уплаты всех налогов", - рассказали организаторы.
Например, обладатели призов в размере 1 миллиона рублей с учетом налоговой ставки 13% получают 870 тысяч рублей.
При этом в новогоднем розыгрыше "Национальной лотереи" крупнейший приз составил около 58 миллионов рублей, часть которого попадает под налог в 22% - в результате после вычета налога победители получат на руки более 47 миллионов рублей.