Операция в Венесуэле показала, что устав ООН не действует, заявил Вучич
Операция в Венесуэле показала, что устав ООН не действует, заявил Вучич
Международное право и Устав ООН не действуют, только сила, заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя операцию США в Венесуэле. РИА Новости, 04.01.2026
Операция в Венесуэле показала, что устав ООН не действует, заявил Вучич
