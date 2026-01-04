Рейтинг@Mail.ru
13:24 04.01.2026 (обновлено: 13:35 04.01.2026)
Операция в Венесуэле показала, что устав ООН не действует, заявил Вучич
Международное право и Устав ООН не действуют, только сила, заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя операцию США в Венесуэле. РИА Новости, 04.01.2026
Операция в Венесуэле показала, что устав ООН не действует, заявил Вучич

Вучич: операция в Венесуэле показала, что международное право не действует

Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 янв - РИА Новости. Международное право и Устав ООН не действуют, только сила, заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя операцию США в Венесуэле.
Ранее в связи с началом ударов США по Венесуэле президент Сербии заявил, что положение в мире меняется буквально за ночь.
"Мы должны признать и хорошо понимать, после акции в Венесуэле это также абсолютно ясно, что международный правопорядок и Устав ООН вообще не действуют... В мире доминирует право сильного: кто сильнее, тот и давит, и это единственный принцип современной политики, который сегодня есть в мире", - заявил Вучич после проведения совета нацбезопасности Сербии в воскресенье.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Дании забили тревогу из-за послания США после атаки на Венесуэлу
