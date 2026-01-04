ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 50 раз

БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли и атаковали беспилотниками более 50 раз 11 муниципалитетов Белгородской области, два человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 19 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 20 снарядов и зафиксированы атаки 34 беспилотников, из них 18 дронов были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в семи многоквартирных домах, четырех частных домовладениях, четырех коммерческих и одном социальном объектах, цехе производственного предприятия, объекте инфраструктуры и семи транспортных средствах.
"Над Белгородским округом сбиты и подавлены 6 беспилотников. Сегодня утром село Ясные Зори атаковано беспилотником — повреждён объект инфраструктуры… город Губкин атакован беспилотником самолётного типа. Пострадала мирная жительница. Женщине оказана медицинская помощь в Губкинской ЦРБ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский, Валуйский и Волоконовский округа атакованы по одному БПЛА, над Белгородом, Старооскольским и Чернянским округами сбиты пять беспилотников. По данным главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 20 боеприпасов и совершены атаки 13 беспилотников, четыре из которых сбиты, в Шебекинском округе по четырем населенным пунктам произведены атаки пяти беспилотников, три из которых подавлены, ранен мужчина, он находится в тяжелом состоянии.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
