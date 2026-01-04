https://ria.ru/20260104/vsu-2066309661.html
В 3-й бригаде ВСУ ряд офицеров самовольно оставили часть
В 3-й бригаде ВСУ ряд офицеров самовольно оставили часть - РИА Новости, 04.01.2026
В 3-й бригаде ВСУ ряд офицеров самовольно оставили часть
Младший офицерский состав 3-й бригады ВСУ самовольно оставляет часть в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 04.01.2026
