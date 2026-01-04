"Белогорье" обыграло "Горький" в матче Суперлиги

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Волейболисты белгородского "Белогорья" одержали победу над "Горьким" из Нижнего Новгорода в 16-м туре чемпионата России.

"Белогорье" с 11 победами и 5 поражениями занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги. "Горький" с 7 победами и 9 поражениями располагается на десятой строчке.