"Белогорье" обыграло "Горький" в матче Суперлиги
Волейбол
 
19:42 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/volejbolisty-2066386654.html
"Белогорье" обыграло "Горький" в матче Суперлиги
"Белогорье" обыграло "Горький" в матче Суперлиги
"Белогорье" обыграло "Горький" в матче Суперлиги
Волейболисты белгородского "Белогорья" одержали победу над "Горьким" из Нижнего Новгорода в 16-м туре чемпионата России. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
https://ria.ru/20251227/uralochka-2065106909.html
https://ria.ru/20251224/dinamo-2064466381.html
"Белогорье" обыграло "Горький" в матче Суперлиги

Волейболисты "Белогорья" обыграли "Горький" в матче Суперлиги со счетом 3-0

Волейболисты "Белогорья"
Волейболисты "Белогорья". Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Волейболисты белгородского "Белогорья" одержали победу над "Горьким" из Нижнего Новгорода в 16-м туре чемпионата России.
Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 3-0 (25:20, 27:25, 26:24) в пользу "Белогорья".
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
04 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Белогорье
3 : 025:2027:2526:24
Горький
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Волейболистки "Уралочки" обыграли "Заречье-Одинцово" в чемпионате России
27 декабря 2025, 21:44
"Белогорье" с 11 победами и 5 поражениями занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги. "Горький" с 7 победами и 9 поражениями располагается на десятой строчке.
В следующем туре "Белогорье" в гостях сыграет с красноярским "Енисеем" 8 января, "Горький" в тот же день примет казанский "Зенит".

Результаты других матчей:

Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги
24 декабря 2025, 21:20
 
