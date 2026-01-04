https://ria.ru/20260104/volejbolisty-2066386654.html
"Белогорье" обыграло "Горький" в матче Суперлиги
"Белогорье" обыграло "Горький" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
"Белогорье" обыграло "Горький" в матче Суперлиги
Волейболисты белгородского "Белогорья" одержали победу над "Горьким" из Нижнего Новгорода в 16-м туре чемпионата России. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
"Белогорье" обыграло "Горький" в матче Суперлиги
Волейболисты "Белогорья" обыграли "Горький" в матче Суперлиги со счетом 3-0