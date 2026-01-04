Венесуэльцы массово скупают консервы и яйца

КАРАКАС, 4 янв - РИА Новости. Венесуэльцы массово скупают рыбные консервы и яйца, передает корреспондент РИА Новости.
Корреспондент обошел несколько магазинов в штате Ла-Гуайра, который накануне подвергся атаке США, и поинтересовался, какие продукты пользуются большим спросом.
Работники различных точек рассказали, что накануне граждане активно скупали яйца и консервированного тунца.
В воскресенье покупатели также, входя в магазин, в первую очередь спрашивали про консервы из тунца или сардины, убедился корреспондент. Где-то им сказали, что этот товар закончился, в другом супермаркете счастливчики смогли купить последние две банки.
Обычно рыбные консервы всегда есть в наличии, они пользуются популярностью не только в Венесуэле, но и в других странах Латинской Америки из-за своей относительно доступной цены.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.