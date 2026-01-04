Рейтинг@Mail.ru
В Карибском регионе возобновили авиасообщение, сообщает NYT
22:28 04.01.2026 (обновлено: 22:29 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066404893.html
В Карибском регионе возобновили авиасообщение, сообщает NYT
В Карибском регионе возобновили авиасообщение, сообщает NYT - РИА Новости, 04.01.2026
В Карибском регионе возобновили авиасообщение, сообщает NYT
Авиасообщение в Карибском регионе постепенно возобновляется после военной операции США в Венесуэле, сообщает газета New York Times со ссылкой на авиакомпании.
2026-01-04T22:28:00+03:00
2026-01-04T22:29:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
мид кнр
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20260104/udary-2066308077.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066235693.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066196208.html
венесуэла
сша
в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, мид кнр, удары сша по венесуэле, оон
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, МИД КНР, Удары США по Венесуэле, ООН
В Карибском регионе возобновили авиасообщение, сообщает NYT

NYT: авиакомпании возобновили полеты над Карибским регионом после операции США

© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Авиасообщение в Карибском регионе постепенно возобновляется после военной операции США в Венесуэле, сообщает газета New York Times со ссылкой на авиакомпании.
"Авиасообщение в Карибском регионе восстанавливается в воскресенье днем – американские авиалинии возобновили полеты, которые были отменены из-за военной операции США в Венесуэле днем ранее", - пишет издание.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
СМИ: тысячи туристов застряли на Карибах из-за ударов США по Венесуэле
Вчера, 05:58
Некоторые компании, например Southwest и United, объявили о запуске дополнительных рейсов в регионе для помощи пассажирам, которые пострадали из-за отмен.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
Пожарный проходит мимо разрушенной зенитной установки на военной авиабазе Ла-Карлота после удара США по Каракасу - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
NYT опубликовала фото авиабазы в Каракасе, где видно сгоревшую технику
3 января, 18:19
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Аэропорт в Каракасе контролируют американские военные, сообщила туристка
3 января, 14:30
 
В миреВенесуэлаСШАНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресМИД КНРУдары США по ВенесуэлеООН
 
 
