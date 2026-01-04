Рейтинг@Mail.ru
21:47 04.01.2026
Испания и страны Латинской Америки осудили военную операцию США в Венесуэле
© Фото : соцсетиВзрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
КАРАКАС, 4 янв - РИА Новости. Бразилия, Чили, Колумбия, Мексика, Уругвай и Испания обеспокоены попытками третьих стран присвоить ресурсы Венесуэлы, следует из совместного заявления по ситуации в этой латиноамериканской стране.
"Мы выражаем обеспокоенность по поводу любых попыток государственного контроля, управления или внешнего присвоения природных или стратегических ресурсов, которые несовместимы с международным правом и угрожают политической, экономической и социальной стабильности региона", - говорится в заявлении.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
США не нужна нефть Венесуэлы, утверждает Рубио
Вчера, 19:26
Страны выразили глубокую озабоченность и осуждение военных действий, осуществляемых в одностороннем порядке на территории Венесуэлы. "Эти действия создают крайне опасный прецедент для мира и региональной безопасности и угрожают гражданскому населению", - отмечается в заявлении.
По мнению государств, подписавших заявление, ситуация в Венесуэле должна быть урегулирована исключительно мирными средствами, посредством диалога, переговоров и уважения воли венесуэльского народа во всех ее проявлениях, без внешнего вмешательства и в соответствии с международным правом.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что хочет американского контроля над Венесуэлой для обеспечения "безопасного, надлежащего и разумного перехода власти". США станут добывать нефть в Венесуэле и продавать ее, заявил он.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп назвал цель установления контроля над Венесуэлой
3 января, 22:39
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Худшие опасения". На Западе узнали, что произошло в мире из-за Трампа
Вчера, 15:43
 
