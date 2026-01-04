Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле нет американских войск, заявил госсекретарь США
04.01.2026
В Венесуэле нет американских войск, заявил госсекретарь США
Американских войск в настоящее время в Венесуэле нет, утверждает в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио после захвата венесуэльского президента Николаса...
В Венесуэле нет американских войск, заявил госсекретарь США

Рубио заявил, что американских войск в настоящее время в Венесуэле нет

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Американских войск в настоящее время в Венесуэле нет, утверждает в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро.
"У нас нет американских войск на территории Венесуэлы. Всем известно, что они находились там около двух часов, когда пошли захватить Мадуро", - сказал Рубио телеканалу NBC.

Американский президент Дональд Трамп заявил в субботу, что США не будут размещать войска в Венесуэле, если вице-президент страны Делси Родригес будет делать то, что хочет Вашингтон. Трамп отметил, что Родригес якобы готова сотрудничать с Соединенными Штатами.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
В миреВенесуэлаСШАНиколас МадуроДональд ТрампМарко РубиоООНNBCМИД КНРУдары США по Венесуэле
 
 
