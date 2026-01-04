Рейтинг@Mail.ru
США убили большую часть охраны Мадуро, заявил глава Минобороны Венесуэлы
19:30 04.01.2026 (обновлено: 20:08 04.01.2026)
США убили большую часть охраны Мадуро, заявил глава Минобороны Венесуэлы
При похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены американские военные убили значительную часть их команды безопасности, заявил министр обороны...
Солдаты охраняют дворец Мирафлорес в Каракасе
Солдаты обеспечивают безопасность территории вокруг дворца Мирафлорес в Каракасе
Пожарный проходит мимо разрушенной зенитной установки на военной авиабазе Ла-Карлота после удара США по Каракасу
Пожарный проходит мимо разрушенной зенитной установки на военной авиабазе Ла-Карлота после удара США по Каракасу
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Пожарный проходит мимо разрушенной зенитной установки на военной авиабазе Ла-Карлота после удара США по Каракасу
МЕХИКО, 4 янв — РИА Новости. При похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены американские военные убили значительную часть их команды безопасности, заявил министр обороны республики Владимир Падрино Лопес.
"Преступление было совершено вчера, в субботу, 3 января, после того как была хладнокровно убита значительная часть его команды безопасности — военнослужащие и невинные граждане", — сказал он в обращении, которое транслировал телеканал VTV.
Лопес подчеркнул, что Вооруженные силы республики решительно отвергают "трусливое похищение" конституционного президента и первой леди.
Как ранее в воскресенье писала газета The Wall Street Journal, команда президента США Дональда Трампа после захвата Мадуро работает над планом по управлению Венесуэлой. Сам хозяин Белого дома заявил, что США намерены осуществлять контроль, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный" переход власти.
Согласно Конституции боливарианской республики, в отсутствие главы государства власть переходит к вице-президенту — сейчас это Делси Родригес. Накануне ее привели к присяге, а Верховный суд признал исполняющей обязанности президента.
Трамп, выступая на пресс-конференции, выдвинул условие, согласно которому Вашингтон не будет вводить войска в Венесуэлу, если Родригес согласится сотрудничать. По его утверждению, она уже согласилась пойти на это. Однако сама вице-президент заявила, что ее страна никогда не вернется в состояние колонии, потребовав от Вашингтона немедленно освободить Мадуро и его жену, а также выразила готовность защищать природные ресурсы республики.
Дональд Трамп
"Лучше бояться": в США внезапно высказались о дерзком шаге Трампа
Вчера, 18:06

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.
© Фото : Donald J. Trump/Truth Social

Фото Мадуро во время транспортировки на корабле, опубликованное Дональдом Трампом

Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social

Фото Мадуро во время транспортировки на корабле, опубликованное Дональдом Трампом

© Фото : Donald J. Trump/Truth Social
1 из 3

Захваченный властями США Мадуро

Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро

Захваченный властями США Мадуро

2 из 3

Захваченный властями США Мадуро

Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро

Захваченный властями США Мадуро

3 из 3

Фото Мадуро во время транспортировки на корабле, опубликованное Дональдом Трампом

© Фото : Donald J. Trump/Truth Social
1 из 3

Захваченный властями США Мадуро

2 из 3

Захваченный властями США Мадуро

3 из 3
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов".
Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали регулярно применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.
Удары США по Венесуэле
Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Изображение сгенерировано ИИ
Мир стоит на пороге большой войны
Вчера, 08:00
 
