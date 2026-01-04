Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали включение Венесуэлы в зону контроля США - РИА Новости, 04.01.2026
19:14 04.01.2026
В Совфеде прокомментировали включение Венесуэлы в зону контроля США
В Совфеде прокомментировали включение Венесуэлы в зону контроля США
Включение Каракаса в зону контроля США означало бы захватить гигантский "приз" для Штатов в геостратегическом соперничестве, сможет ли Вашингтон достичь цели... РИА Новости, 04.01.2026
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
николас мадуро
дональд трамп
алексей пушков
оон
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), николас мадуро, дональд трамп, алексей пушков, оон, мид кнр, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Алексей Пушков, ООН, МИД КНР, Удары США по Венесуэле
В Совфеде прокомментировали включение Венесуэлы в зону контроля США

Пушков: включение Каракаса в зону контроля США означает захват большого приза

Здание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Включение Каракаса в зону контроля США означало бы захватить гигантский "приз" для Штатов в геостратегическом соперничестве, сможет ли Вашингтон достичь цели без ввода войск в Венесуэлу и оккупации страны - большой вопрос, считает сенатор Алексей Пушков.
"Выбить Венесуэлу с антиамериканской орбиты и включить в зону даже не влияния, а прямого контроля со стороны США означало бы для Вашингтона захватить гигантский "приз" в глобальном геоэкономическом и геостратегическом соперничестве... С этой точки захват (Николаса) Мадуро - лишь первый шаг к этой цели. Сама цель пока не достигнута. Удастся ли (Дональду) Трампу ее достичь без ввода войск в Венесуэлу и оккупации страны - большой вопрос", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Рубио рассказал, чего США ожидают от Венесуэлы после захвата Мадуро
Вчера, 18:13
По словам Пушкова, что касается разведанных запасов нефти, то Венесуэла находится на первом месте в мире: они оценены в 300 с лишним миллиардов баррелей. По нефтяным резервам Венесуэла опережает Саудовскую Аравию и Иран, занимающих 2-е и 3-е место в мире, добавил он.
Сенатор также отметил, что Венесуэла входит в топ-10 самых богатых стран мира с природными ресурсами, оцениваемыми в 14 триллионов долларов. "Контроль над этими ресурсами - вот главный смысл американского "управления" Венесуэлой, о котором толкует Дональд Трамп", - заключил Пушков.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу
3 января, 19:21
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Пушков объяснил, что является ключом к пониманию удара США по Венесуэле
Вчера, 01:08
 
В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Николас МадуроДональд ТрампАлексей ПушковООНМИД КНРУдары США по Венесуэле
 
 
