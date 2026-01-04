В Совфеде прокомментировали включение Венесуэлы в зону контроля США

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Включение Каракаса в зону контроля США означало бы захватить гигантский "приз" для Штатов в геостратегическом соперничестве, сможет ли Вашингтон достичь цели без ввода войск в Венесуэлу и оккупации страны - большой вопрос, считает сенатор Алексей Пушков.
"Выбить Венесуэлу с антиамериканской орбиты и включить в зону даже не влияния, а прямого контроля со стороны США означало бы для Вашингтона захватить гигантский "приз" в глобальном геоэкономическом и геостратегическом соперничестве... С этой точки захват (Николаса) Мадуро - лишь первый шаг к этой цели. Сама цель пока не достигнута. Удастся ли (Дональду) Трампу ее достичь без ввода войск в Венесуэлу и оккупации страны - большой вопрос", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, что касается разведанных запасов нефти, то Венесуэла находится на первом месте в мире: они оценены в 300 с лишним миллиардов баррелей. По нефтяным резервам Венесуэла опережает Саудовскую Аравию и Иран, занимающих 2-е и 3-е место в мире, добавил он.
Сенатор также отметил, что Венесуэла входит в топ-10 самых богатых стран мира с природными ресурсами, оцениваемыми в 14 триллионов долларов. "Контроль над этими ресурсами - вот главный смысл американского "управления" Венесуэлой, о котором толкует Дональд Трамп", - заключил Пушков.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу
3 января, 19:21
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.