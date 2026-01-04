В Совфеде прокомментировали включение Венесуэлы в зону контроля США

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Включение Каракаса в зону контроля США означало бы захватить гигантский "приз" для Штатов в геостратегическом соперничестве, сможет ли Вашингтон достичь цели без ввода войск в Венесуэлу и оккупации страны - большой вопрос, считает сенатор Алексей Пушков.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.