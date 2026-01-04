Рейтинг@Mail.ru
Группа друзей в защиту Устава ООН решительно осудила агрессию США - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 04.01.2026 (обновлено: 18:57 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066381360.html
Группа друзей в защиту Устава ООН решительно осудила агрессию США
Группа друзей в защиту Устава ООН решительно осудила агрессию США - РИА Новости, 04.01.2026
Группа друзей в защиту Устава ООН решительно осудила агрессию США
Группа друзей в защиту Устава ООН решительно осудила акт агрессии США в отношении Венесуэлы, следует из коммюнике этой структуры. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T18:55:00+03:00
2026-01-04T18:57:00+03:00
сша
венесуэла
оон
в мире
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066219519_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_f4ef34b29b1ead204111c37c6a471848.jpg
https://ria.ru/20260104/voyna-2066215800.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066219519_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_f2ef6e7b6d119cca5f88eebf0bc466ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, венесуэла, оон, в мире, удары сша по венесуэле
США, Венесуэла, ООН, В мире, Удары США по Венесуэле
Группа друзей в защиту Устава ООН решительно осудила агрессию США

Группа друзей в защиту Устава ООН решительно осудила агрессию США в Венесуэле

© AP Photo / Matias DelacroixДым после взрыва в порту Ла-Гуайра, Венесуэла
Дым после взрыва в порту Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Дым после взрыва в порту Ла-Гуайра, Венесуэла
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 4 янв – РИА Новости. Группа друзей в защиту Устава ООН решительно осудила акт агрессии США в отношении Венесуэлы, следует из коммюнике этой структуры.
«
"Группа друзей в защиту Устава ООН самым решительным и категорическим образом осуждает акт агрессии, совершенный 3 января 2026 года против Боливарианской Республики Венесуэла специальными силами США", - сказано в тексте документа, опубликованного в Telegram-канале главы МИД Венесуэлы Ивана Хиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Мир стоит на пороге большой войны
Вчера, 08:00
 
СШАВенесуэлаООНВ миреУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала