Группа друзей в защиту Устава ООН решительно осудила агрессию США
Группа друзей в защиту Устава ООН решительно осудила акт агрессии США в отношении Венесуэлы, следует из коммюнике этой структуры. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T18:55:00+03:00
2026-01-04T18:55:00+03:00
2026-01-04T18:57:00+03:00
сша
венесуэла
оон
в мире
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
сша, венесуэла, оон, в мире, удары сша по венесуэле
США, Венесуэла, ООН, В мире, Удары США по Венесуэле
Группа друзей в защиту Устава ООН решительно осудила агрессию США
