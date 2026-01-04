https://ria.ru/20260104/venesuela-2066379423.html
Венесуэльский порт, подвергшийся атаке США, работает в обычном режиме
Венесуэльский порт, подвергшийся атаке США, работает в обычном режиме - РИА Новости, 04.01.2026
Венесуэльский порт, подвергшийся атаке США, работает в обычном режиме
Порт венесуэльского штата Ла-Гуайра, который подвергся атаке со стороны США, работает в обычном режиме, сообщил РИА Новости сотрудник порта. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T18:41:00+03:00
2026-01-04T18:41:00+03:00
2026-01-04T18:44:00+03:00
в мире
сша
каракас
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066239148_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_5b675fbb7dee67d57a59d210e4cb3d4c.jpg
https://ria.ru/20260103/ssha-2066276410.html
сша
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066239148_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_4e5024223a7ff4d8af300e13f1f4a338.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, каракас, удары сша по венесуэле
В мире, США, Каракас, Удары США по Венесуэле
Венесуэльский порт, подвергшийся атаке США, работает в обычном режиме
РИА Новости: порт Ла-Гуайра, подвергшийся атаке США, работает в обычном режиме
КАРАКАС, 4 янв - РИА Новости. Порт венесуэльского штата Ла-Гуайра, который подвергся атаке со стороны США, работает в обычном режиме, сообщил РИА Новости сотрудник порта.
В штате Ла-Гуайра, который находится в получасе езды от Каракаса
, были атакованы порт Ла-Гуайра, а также военный объект, где расположены академия ВМС Боливарианской Республики и командование морской пехоты.
"В результате нападения никто не пострадал и не погиб. Порт работает в обычном режиме. Завтра, в понедельник, ожидается прибытие грузового корабля в контейнерный терминал", - сказал собеседник агентства.
Порт работает нормально, сотрудники выходят в привычные для них смены, добавил он.