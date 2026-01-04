Рейтинг@Mail.ru
Венесуэльский порт, подвергшийся атаке США, работает в обычном режиме - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 04.01.2026 (обновлено: 18:44 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066379423.html
Венесуэльский порт, подвергшийся атаке США, работает в обычном режиме
Венесуэльский порт, подвергшийся атаке США, работает в обычном режиме - РИА Новости, 04.01.2026
Венесуэльский порт, подвергшийся атаке США, работает в обычном режиме
Порт венесуэльского штата Ла-Гуайра, который подвергся атаке со стороны США, работает в обычном режиме, сообщил РИА Новости сотрудник порта. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T18:41:00+03:00
2026-01-04T18:44:00+03:00
в мире
сша
каракас
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066239148_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_5b675fbb7dee67d57a59d210e4cb3d4c.jpg
https://ria.ru/20260103/ssha-2066276410.html
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066239148_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_4e5024223a7ff4d8af300e13f1f4a338.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, каракас, удары сша по венесуэле
В мире, США, Каракас, Удары США по Венесуэле
Венесуэльский порт, подвергшийся атаке США, работает в обычном режиме

РИА Новости: порт Ла-Гуайра, подвергшийся атаке США, работает в обычном режиме

© AP Photo / Matias DelacroixДым после взрывов в порту Ла-Гуайра, Венесуэла
Дым после взрывов в порту Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Дым после взрывов в порту Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 4 янв - РИА Новости. Порт венесуэльского штата Ла-Гуайра, который подвергся атаке со стороны США, работает в обычном режиме, сообщил РИА Новости сотрудник порта.
В штате Ла-Гуайра, который находится в получасе езды от Каракаса, были атакованы порт Ла-Гуайра, а также военный объект, где расположены академия ВМС Боливарианской Республики и командование морской пехоты.
"В результате нападения никто не пострадал и не погиб. Порт работает в обычном режиме. Завтра, в понедельник, ожидается прибытие грузового корабля в контейнерный терминал", - сказал собеседник агентства.
Порт работает нормально, сотрудники выходят в привычные для них смены, добавил он.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
США нанесли удары по гражданским зданиям в Венесуэле, заявил мэр Каракаса
3 января, 22:40
 
В миреСШАКаракасУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала