Венесуэльский порт, подвергшийся атаке США, работает в обычном режиме

КАРАКАС, 4 янв - РИА Новости. Порт венесуэльского штата Ла-Гуайра, который подвергся атаке со стороны США, работает в обычном режиме, сообщил РИА Новости сотрудник порта.

"В результате нападения никто не пострадал и не погиб. Порт работает в обычном режиме. Завтра, в понедельник, ожидается прибытие грузового корабля в контейнерный терминал", - сказал собеседник агентства.