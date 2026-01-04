Рейтинг@Mail.ru
В Сети резко отреагировали на заявления прибалтийских стран о Венесуэле
17:48 04.01.2026 (обновлено: 17:55 04.01.2026)
В Сети резко отреагировали на заявления прибалтийских стран о Венесуэле
Читатели издания Baltijas Balss поразились лицемерию дипломатов прибалтийских государств и их сдержанной реакции в отношении похищения президента Венесуэлы... РИА Новости, 04.01.2026
В Сети резко отреагировали на заявления прибалтийских стран о Венесуэле

Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Читатели издания Baltijas Balss поразились лицемерию дипломатов прибалтийских государств и их сдержанной реакции в отношении похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими войсками.
"Мы призываем всех к сдержанности и уважению международного права", то есть напасть на страну и выкрасть главу этой страны не считается нарушением всех международных прав? Вы сами хоть понимаете, что говорите?", — отметил один из пользователей.
Венесуэльские военные - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
NYT узнала, почему Трамп хотел провести захват Мадуро в праздники
Вчера, 14:26
"А если этих собачонок так украдут?" — задался вопросом другой читатель.
"А что, кто-то рассчитывал на другую реакцию?" — высказался еще один комментатор.
"Министры иностранных дел Латвии и Эстонии особо не возражают против похищения главы государства иностранными войсками". Все, что нужно знать, если всех этих лидеров помойки украдут", — подытожили пользователи.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил президент США Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Станут следующими". На Западе жестко предупредили ЕС из-за Венесуэлы
Вчера, 15:48
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
