В Сети резко отреагировали на заявления прибалтийских стран о Венесуэле

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Читатели издания Baltijas Balss поразились лицемерию дипломатов прибалтийских государств и их сдержанной реакции в отношении похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими войсками.
"Мы призываем всех к сдержанности и уважению международного права", то есть напасть на страну и выкрасть главу этой страны не считается нарушением всех международных прав? Вы сами хоть понимаете, что говорите?", — отметил один из пользователей.
"А если этих собачонок так украдут?" — задался вопросом другой читатель.
"А что, кто-то рассчитывал на другую реакцию?" — высказался еще один комментатор.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил президент США Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
