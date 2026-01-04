Рейтинг@Mail.ru
Премьер Испании решительно осудил операцию в Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066369325.html
Премьер Испании решительно осудил операцию в Венесуэле
Премьер Испании решительно осудил операцию в Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
Премьер Испании решительно осудил операцию в Венесуэле
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что решительно осуждает произошедшее в Венесуэле. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T17:22:00+03:00
2026-01-04T17:22:00+03:00
в мире
сша
испания
венесуэла
николас мадуро
дональд трамп
педро санчес
испанская социалистическая рабочая партия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850882058_37:4:2653:1475_1920x0_80_0_0_dcbb1ed9871a755db969b79f0ee27507.jpg
https://ria.ru/20260104/khegset-2066302256.html
https://ria.ru/20260104/ssha-2066290468.html
https://ria.ru/20260103/es-2066238537.html
сша
испания
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850882058_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_082b9ee49bf51b408e7e07ac5b44e95e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, испания, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп, педро санчес, испанская социалистическая рабочая партия, оон, мид кнр, удары сша по венесуэле
В мире, США, Испания, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Педро Санчес, Испанская социалистическая рабочая партия, ООН, МИД КНР, Удары США по Венесуэле
Премьер Испании решительно осудил операцию в Венесуэле

Премьер Испании Санчес решительно осудил операцию в Венесуэле

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПедро Санчес
Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Педро Санчес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 4 янв - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что решительно осуждает произошедшее в Венесуэле.
"Недавнее нарушение международных законов в Венесуэле - акт, который мы решительно осуждаем", - написал он в письме сторонникам своей политической силы, правящей Испанской социалистической рабочей партии.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Хегсет высказался о последствиях захвата Мадуро
Вчера, 04:04
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Грин осудила операцию США в Венесуэле
Вчера, 00:52
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Дмитриев поинтересовался, что скажет Каллас, если США атакуют Гренландию
3 января, 18:35
 
В миреСШАИспанияВенесуэлаНиколас МадуроДональд ТрампПедро СанчесИспанская социалистическая рабочая партияООНМИД КНРУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала