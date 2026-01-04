"Станут следующими". На Западе жестко предупредили ЕС из-за Венесуэлы

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Главы европейских государств, которые поддерживают смену руководства Венесуэлы, не осознают, что их может ожидать такая же участь, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил президент США Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.