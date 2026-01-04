Рейтинг@Mail.ru
15:48 04.01.2026 (обновлено: 16:26 04.01.2026)
"Станут следующими". На Западе жестко предупредили ЕС из-за Венесуэлы

Дизен: лидеры ЕС, одобряющие смену власти в Венесуэле, могут стать следующими

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Главы европейских государств, которые поддерживают смену руководства Венесуэлы, не осознают, что их может ожидать такая же участь, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"Покорные лидеры ЕС приветствуют смену власти в Венесуэле и, похоже, не понимают, что следующими могут стать они сами", — заявил он.
"Худшие опасения". На Западе узнали, что произошло в мире из-за Трампа
Вчера, 15:43
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил президент США Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Заявление фон дер Ляйен о нападении на Венесуэлу удивило Запад
Вчера, 11:41
 
