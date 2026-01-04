США пытаются узаконить атаку на Венесуэлу, считает эксперт

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Обвинения Венесуэлы в наркотрафике - это попытка США легитимизировать проведенную операцию по захвату президента другой страны, ранее данные обвинения использовались, чтобы надавить на правительство Николаса Мадуро, заявил РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.

"То, что случилось вчера, я думаю, никак не связано с историей с наркотрафиком. Это попытка давления и изменения режима в Венесуэле. В данном случае здесь нет никаких сомнений. Это попытка как-то легитимизировать операцию, которую американцы провели. Вот они ее легитимизируют с помощью обвинений Николаса Мадуро в наркотрафике", - сказал Розенталь.

По словам собеседника агенства, обвинения Венесуэлы в наркотрафике было явлением последних лет, при том что каких-либо однозначных доказательств тому представлено не было.

Комментируя возможное развитие ситуации вокруг республики, Розенталь подчеркнул, что пока прогнозирование представляется сложным, однако ситуация во многом будет зависеть от того, как выстроят отношения Венесуэла и США при новом исполняющем обязанности президента Делси Родригес . Важное значение также будет иметь расстановка сил в правительстве боливарианской республики.

Ранее гагета New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН , оно пройдет 5 января.