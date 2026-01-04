Politico: США потребовали от нефтяных компаний инвестиций в Венесуэлу

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа требует от нефтяных компаний крупных инвестиций в Венесуэлу, если они хотят получить компенсации за свои активы, изъятые в латиноамериканской стране, сообщает газета Politico со ссылкой на два источника.