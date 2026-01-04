Рейтинг@Mail.ru
Politico: США потребовали от нефтяных компаний инвестиций в Венесуэлу
09:39 04.01.2026
Politico: США потребовали от нефтяных компаний инвестиций в Венесуэлу
Politico: США потребовали от нефтяных компаний инвестиций в Венесуэлу - РИА Новости, 04.01.2026
Politico: США потребовали от нефтяных компаний инвестиций в Венесуэлу
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
pdvsa
венесуэла
сша
каракас
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, pdvsa, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, PDVSA, ООН, Удары США по Венесуэле
Politico: США потребовали от нефтяных компаний инвестиций в Венесуэлу

Politico: США требуют нефтяной бизнес инвестировать в Венесуэлу ради компенсаций

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа требует от нефтяных компаний крупных инвестиций в Венесуэлу, если они хотят получить компенсации за свои активы, изъятые в латиноамериканской стране, сообщает газета Politico со ссылкой на два источника.
"Чиновники администрации в течение последних недель заявили руководителям нефтяных компаний, что, если они хотят получить компенсации за свои вышки, трубопроводы и другое изъятое имущество, то они должны быть готовы вернуться в Венесуэлу сейчас и вложить значительные средства в восстановление ее разрушенной нефтяной промышленности", - пишет издание.
Молодой человек держит флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Starlink обеспечит Венесуэлу бесплатным интернетом до 3 февраля
Вчера, 07:59
Представители отрасли при этом заявили, что подобное послание вызывает у них опасения в связи со сложностью восстановления пришедших в упадок месторождений в стране, где пока неясно, кто будет править в обозримом будущем. По словам источника, США сделали свое предложение примерно 10 дней назад, сообщает издание.
Один из руководителей нефтяных компаний заявил газете, что на переговорах с администрацией обсуждалась судьба венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA. По его словам, у США пока нет планов по ее денационализации или продаже с аукциона, но они намерены полностью поменять ее руководство.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп назвал цель установления контроля над Венесуэлой
3 января, 22:39
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Вашингтон нашел слабое звено
Вчера, 08:00
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресPDVSAООНУдары США по Венесуэле
 
 
