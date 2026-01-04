Рейтинг@Mail.ru
01:46 04.01.2026
СМИ: экспорт нефти Венесуэлы парализован на фоне военной операции США
Экспорт нефти Венесуэлы парализован на фоне военной операции США в стране, передает агентство Рейтер со ссылкой на четыре неназванных источника.
2026-01-04T01:46:00+03:00
2026-01-04T01:46:00+03:00
в мире, венесуэла, сша, азия, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон
В мире, Венесуэла, США, Азия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН
СМИ: экспорт нефти Венесуэлы парализован на фоне военной операции США

Reuters: экспорт нефти Венесуэлы парализован на фоне военной операции США

© REUTERS / Violeta Santos MouraМолодой человек держит флаг Венесуэлы
Молодой человек держит флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Молодой человек держит флаг Венесуэлы. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Экспорт нефти Венесуэлы парализован на фоне военной операции США в стране, передает агентство Рейтер со ссылкой на четыре неназванных источника.
Агентство уточняет, что капитаны портов Венесуэлы не получают одобрение на отправку танкеров с нефтью из страны.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Глава МИД Венесуэлы назвал варварством нападение США и похищение Мадуро
01:20
"Экспорт нефти из Венесуэлы, который сократился до минимума на фоне объявленной президентом США Дональдом Трампом блокады всех танкеров, находящихся под санкциями... теперь парализован, поскольку капитаны портов не получили запросы на разрешение на отплытие для загруженных судов", - рассказали агентству четыре источника.
Рейтер добавляет со ссылкой на данные сервиса мониторинга судов TankerTrackers, что несколько судов с сырой нефтью в Венесуэле, которые должны были направляться в сторону США и стран Азии, не вышли в море. Другие танкеры, которые должны были нагрузиться топливом, покинули страну пустыми. В частности, в субботу в главном нефтяном порту страны Хосе загрузка танкеров не производилась.
Рейтер отмечает со ссылкой на неназванные источники, что такая остановка экспорта может вынудить страну сократить добычу нефти.
Человек держит флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В МИД Венесуэлы заявили о переоценке отношений с Францией
01:15
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на данные по отслеживанию судов и морских брокеров сообщало, что танкер, направлявшийся в Венесуэлу за нефтью, сменил курс и теперь направляется в Нигерию, еще четыре судна прекратили движение после того, как Венесуэла подверглась атаке со стороны США.
Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Пушков объяснил, что является ключом к пониманию удара США по Венесуэле
01:08
 
