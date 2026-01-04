https://ria.ru/20260104/venesuela-2066291805.html
В МИД Венесуэлы заявили о переоценке отношений с Францией
В МИД Венесуэлы заявили о переоценке отношений с Францией - РИА Новости, 04.01.2026
В МИД Венесуэлы заявили о переоценке отношений с Францией
Венесуэла предпримет дипломатические шаги в рамках оценки отношений с Францией в связи со словами французского президента Эммануэля Макрона
В МИД Венесуэлы заявили о переоценке отношений с Францией
Хиль: Каракас предпримет дипломатические шаги в части оценки отношений с Парижем
МЕХИКО, 4 янв - РИА Новости.
Венесуэла предпримет дипломатические шаги в рамках оценки отношений с Францией в связи со словами французского президента Эммануэля Макрона, заявили
в венесуэльском МИД.
Макрон
ранее положительно оценил военную операцию США
в Венесуэле
и выразил поддержку оппозиционному венесуэльскому политику Эдмундо Гонсалесу. Французский лидер также сообщил о консультациях с партнерами в регионе, отметив, что Франция
полностью мобилизована и следит за ситуацией.
"Ввиду серьезности этих заявлений и в строгом соответствии с международным правом правительство Боливарианской Республики Венесуэла предпримет дипломатические действия, которые сочтет уместными, в рамках оценки отношений с Французской Республикой", - говорится в коммюнике, которое опубликовал в своем Telegram-канале глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что заявления французского президента являются недопустимым вмешательством во внутренние дела суверенного государства и свидетельствуют о глубоком незнании политической, институциональной и социальной реальности страны. В МИД Венесуэлы подчеркнули, что страна полностью суверенна, имеет легитимного президента, институты и правительство, сформированное на основе воли народа и конституции.
Президент США Дональд Трамп
в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро
и его супруга Силия Флорес
были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе
и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона
и запросил срочное заседание СБ ООН
.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва
заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.