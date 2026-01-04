Рейтинг@Mail.ru
В МИД Венесуэлы заявили о переоценке отношений с Францией - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:15 04.01.2026 (обновлено: 01:16 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066291805.html
В МИД Венесуэлы заявили о переоценке отношений с Францией
В МИД Венесуэлы заявили о переоценке отношений с Францией - РИА Новости, 04.01.2026
В МИД Венесуэлы заявили о переоценке отношений с Францией
Венесуэла предпримет дипломатические шаги в рамках оценки отношений с Францией в связи со словами французского президента Эммануэля Макрона, заявили в... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T01:15:00+03:00
2026-01-04T01:16:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
франция
николас мадуро
эммануэль макрон
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066245499_0:172:3077:1903_1920x0_80_0_0_f526ad36895400c8a2849ccc87f6b167.jpg
https://ria.ru/20260104/ssha-2066291618.html
https://ria.ru/20260104/nikaragua-2066291160.html
https://ria.ru/20260104/ssha-2066290468.html
венесуэла
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066245499_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_078bf17ba8ce3819db33e692d02520d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, франция, николас мадуро, эммануэль макрон, дональд трамп, оон
В мире, Венесуэла, США, Франция, Николас Мадуро, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, ООН
В МИД Венесуэлы заявили о переоценке отношений с Францией

Хиль: Каракас предпримет дипломатические шаги в части оценки отношений с Парижем

© REUTERS / Gaby OraaЧеловек держит флаг Венесуэлы
Человек держит флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© REUTERS / Gaby Oraa
Человек держит флаг Венесуэлы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 4 янв - РИА Новости. Венесуэла предпримет дипломатические шаги в рамках оценки отношений с Францией в связи со словами французского президента Эммануэля Макрона, заявили в венесуэльском МИД.
Макрон ранее положительно оценил военную операцию США в Венесуэле и выразил поддержку оппозиционному венесуэльскому политику Эдмундо Гонсалесу. Французский лидер также сообщил о консультациях с партнерами в регионе, отметив, что Франция полностью мобилизована и следит за ситуацией.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Пушков объяснил, что является ключом к пониманию удара США по Венесуэле
01:08
"Ввиду серьезности этих заявлений и в строгом соответствии с международным правом правительство Боливарианской Республики Венесуэла предпримет дипломатические действия, которые сочтет уместными, в рамках оценки отношений с Французской Республикой", - говорится в коммюнике, которое опубликовал в своем Telegram-канале глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что заявления французского президента являются недопустимым вмешательством во внутренние дела суверенного государства и свидетельствуют о глубоком незнании политической, институциональной и социальной реальности страны. В МИД Венесуэлы подчеркнули, что страна полностью суверенна, имеет легитимного президента, институты и правительство, сформированное на основе воли народа и конституции.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Даниэль Ортега - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Никарагуа осудила атаку США на Венесуэлу
01:01
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Грин осудила операцию США в Венесуэле
00:52
 
В миреВенесуэлаСШАФранцияНиколас МадуроЭммануэль МакронДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала