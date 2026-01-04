В МИД Венесуэлы заявили о переоценке отношений с Францией

МЕХИКО, 4 янв - РИА Новости. Венесуэла предпримет дипломатические шаги в рамках оценки отношений с Францией в связи со словами французского президента Эммануэля Макрона, Венесуэла предпримет дипломатические шаги в рамках оценки отношений с Францией в связи со словами французского президента Эммануэля Макрона, заявили в венесуэльском МИД.

Макрон ранее положительно оценил военную операцию США Венесуэле и выразил поддержку оппозиционному венесуэльскому политику Эдмундо Гонсалесу. Французский лидер также сообщил о консультациях с партнерами в регионе, отметив, что Франция полностью мобилизована и следит за ситуацией.

"Ввиду серьезности этих заявлений и в строгом соответствии с международным правом правительство Боливарианской Республики Венесуэла предпримет дипломатические действия, которые сочтет уместными, в рамках оценки отношений с Французской Республикой", - говорится в коммюнике, которое опубликовал в своем Telegram-канале глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что заявления французского президента являются недопустимым вмешательством во внутренние дела суверенного государства и свидетельствуют о глубоком незнании политической, институциональной и социальной реальности страны. В МИД Венесуэлы подчеркнули, что страна полностью суверенна, имеет легитимного президента, институты и правительство, сформированное на основе воли народа и конституции.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН