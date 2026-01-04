Рейтинг@Mail.ru
Вагенкнехт раскритиковала Мерца за отказ осудить операцию США в Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
16:12 04.01.2026
Вагенкнехт раскритиковала Мерца за отказ осудить операцию США в Венесуэле
Вагенкнехт раскритиковала Мерца за отказ осудить операцию США в Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
Вагенкнехт раскритиковала Мерца за отказ осудить операцию США в Венесуэле
Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала двойными стандартами отказ канцлера ФРГ Фридриха Мерца... РИА Новости, 04.01.2026
в мире
сша
венесуэла
германия
николас мадуро
фридрих мерц
сара вагенкнехт
оон
в мире, сша, венесуэла, германия, николас мадуро, фридрих мерц, сара вагенкнехт, оон
В мире, США, Венесуэла, Германия, Николас Мадуро, Фридрих Мерц, Сара Вагенкнехт, ООН, МИД КНР, Удары США по Венесуэле
Вагенкнехт раскритиковала Мерца за отказ осудить операцию США в Венесуэле

Вагенкнехт назвала отказ Мерца осудить операцию Венесуэле двойными стандартами

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала двойными стандартами отказ канцлера ФРГ Фридриха Мерца осудить операцию США в Венесуэле как нарушение международного права.
В субботу канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что правовая оценка операции США в Венесуэле займет время, в стране не должно возникнуть политической нестабильности, нужно обеспечить переход к легитимному правительству на основе выборов.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Слова Мерца после атаки США на Венесуэлу вызвали переполох в Германии
Вчера, 09:50
"Что за двойные стандарты! Мерц отказывается осуждать государственную террористическую атаку США на суверенное государство, включая похищение его главы, как нарушение международного права. Своим слепым повиновением США федеральное правительство выставляет Германию на посмешище в мире и способствует разрушению международного права", - написала Вагенкнехт в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Команда Трампа готовит план по управлению Венесуэлой, пишет WSJ
Вчера, 13:46
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
