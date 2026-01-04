"Где ваша смелость?": в Раде предложили Трампу новую цель для нападения

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен был арестовать Владимира Зеленского, а не похищать венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.