00:39 04.01.2026
"Где ваша смелость?": в Раде предложили Трампу новую цель для нападения
"Где ваша смелость?": в Раде предложили Трампу новую цель для нападения
Президент США Дональд Трамп должен был арестовать Владимира Зеленского, а не похищать венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявил депутат Верховной Рады Артем РИА Новости, 04.01.2026
"Где ваша смелость?": в Раде предложили Трампу новую цель для нападения

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен был арестовать Владимира Зеленского, а не похищать венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Трамп, возможно, поступил достаточно смело по отношению к Мадуро. Но где эта смелость по отношению к реальному террористу?" — поинтересовался он.
По словам парламентария, действия Трампа поставили вопрос о том, почему нельзя было раньше арестовать Зеленского или экс-президента Украины Петра Порошенко*.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Политолог назвал главную цель США в Венесуэле
Вчера, 23:45
"Эта позиция мне абсолютно понятна и, по сути, на сто процентов оправдана", — подытожил Дмитрук.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Молодой человек держит флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Евродепутат назвала действия США в Венесуэле государственным терроризмом
Вчера, 23:02
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп назвал цель установления контроля над Венесуэлой
Вчера, 22:39
 
