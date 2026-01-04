https://ria.ru/20260104/ugroza-2066406810.html
В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотников объявлена в Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T22:41:00+03:00
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
