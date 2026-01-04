Эрдоган: Турция готова внести вклад в усилия по сближению сторон в Йемене

АНКАРА, 4 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары внести вклад в усилия по сближению сторон в Йемене ради обеспечения стабильности в стране.

Эскалация на востоке Йемена произошла на фоне роста напряженности между силами "Дереа аль-Ватан" и Южным переходным советом из-за срыва передачи ряда военных объектов в Хадрамауте в рамках усилий по деэскалации, предпринимаемых Саудовской Аравией. В среду Южный переходный совет объявил о начале развертывания сил "Дереа аль-Ватан", подчиненных председателю Президентского совета Рашаду аль-Алими, в районе Тумуд к северо-востоку от города Аль-Мукалла с целью содействия усилиям арабской коалиции по стабилизации ситуации на востоке страны.