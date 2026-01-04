Рейтинг@Mail.ru
04.01.2026
21:39 04.01.2026
Эрдоган: Турция готова внести вклад в усилия по сближению сторон в Йемене
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары внести вклад в усилия по сближению сторон в Йемене ради обеспечения стабильности в стране.
Эрдоган: Турция готова внести вклад в усилия по сближению сторон в Йемене

АНКАРА, 4 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары внести вклад в усилия по сближению сторон в Йемене ради обеспечения стабильности в стране.
Эрдоган в воскресенье провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Президент Турции отметил, что в ближайшее время стороны намерены углубить сотрудничество между Анкарой и Эр-Риядом.
"Президент Турции отметил, что Турция внимательно следит за развитием событий в Сомали и Йемене и что сохранение территориальной целостности обеих стран имеет важное значение для региональной стабильности. Президент Эрдоган заявил, что Турция готова внести свой вклад в усилия по сближению сторон в Йемене. Наш президент отметил, что с наступлением зимы гуманитарная ситуация в Газе ухудшилась и что Турция продолжает работать над обеспечением постоянного перемирия и восстановлением Газы", — сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эскалация на востоке Йемена произошла на фоне роста напряженности между силами "Дереа аль-Ватан" и Южным переходным советом из-за срыва передачи ряда военных объектов в Хадрамауте в рамках усилий по деэскалации, предпринимаемых Саудовской Аравией. В среду Южный переходный совет объявил о начале развертывания сил "Дереа аль-Ватан", подчиненных председателю Президентского совета Рашаду аль-Алими, в районе Тумуд к северо-востоку от города Аль-Мукалла с целью содействия усилиям арабской коалиции по стабилизации ситуации на востоке страны.
Во вторник Рашад аль-Алими обвинил ОАЭ в том, что они отдали Южному переходному совету распоряжение взять под контроль провинции Хадрамаут и Аль-Махра с целью раздела страны. Он также распорядился аннулировать соглашение о совместной обороне с ОАЭ и потребовал вывода их сил в течение 24 часов.
С начала декабря 2025 года в Президентском совете Йемена продолжается острый кризис между его председателем Рашадом аль-Алими и членом совета Айдарусом аз-Зубейди, возглавляющим Южный переходный совет. Причиной конфликта стал захват последним провинций Хадрамаут и Аль-Махра в рамках курса на восстановление государства, существовавшего на юге Йемена до объединения страны в 1990 году.
Третьего декабря 2025 года силы Южного переходного совета установили контроль над Хадрамаутом после нападения на йеменскую армию, которая сообщила о гибели и ранениях 77 своих офицеров и солдат. Впоследствии силы совета без боя заняли приграничную с Оманом провинцию Аль-Махра.
Таким образом, установив контроль над Хадрамаутом и Аль-Махрой, Южный переходный совет фактически утвердил свое влияние в шести провинциях, а также контроль над временной столицей Йемена - городом Аден на юге страны. Южный переходный совет настаивает на восстановлении государства Народной Демократической Республики Йемен, существовавшего на юге страны до объединения с севером 22 мая 1990 года. Свои требования он обосновывает тем, что жители южных провинций подвергались, по его утверждению, притеснениям и несправедливости со стороны севера после войны летом 1994 года.
Йемен уже более десяти лет находится в состоянии затяжного конфликта за власть между международно признанным правительством и движением "Ансар Аллах" (хуситами). Последствия войны затронули все сферы жизни страны и привели к гуманитарному кризису, который ООН называет одним из самых тяжёлых в мире.
