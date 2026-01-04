МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 410 боевиков ВСУ, бронетранспортер, четыре бронеавтомобиля "Казак", семь пикапов, 105-миллиметровое орудие М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадыморской пехоты, двух бригад теробороны, бригады спецназначения "Азов"* и двух бригаднацгвардии в районах населенных пунктов Торское, Гришино, Доброполье, Гулево, Белицкое, Торецкое, Удачное, Вольное Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Диброва Днепропетровской области. Потери противника составили до 410 военнослужащих, бронетранспортер, четыребронеавтомобиля "Казак", семь пикапов, 105-миллиметровое орудие М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
*Запрещенная в России террористическая организация
22 июня 2022, 17:18