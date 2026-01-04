Рейтинг@Mail.ru
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 04.01.2026 (обновлено: 12:19 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/tsentr-2066334683.html
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 04.01.2026
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 410 боевиков ВСУ, бронетранспортер, четыре бронеавтомобиля "Казак", семь пикапов,... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T12:09:00+03:00
2026-01-04T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
доброполье (город)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17d1026f0879605121caacc2e0f95f8c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
доброполье (город)
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027632_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1207305d3c7f16b747718236bdf7f0eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сша, доброполье (город), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Доброполье (город), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 410 боевиков в зоне действия войск "Центр"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 410 боевиков ВСУ, бронетранспортер, четыре бронеавтомобиля "Казак", семь пикапов, 105-миллиметровое орудие М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадыморской пехоты, двух бригад теробороны, бригады спецназначения "Азов"* и двух бригаднацгвардии в районах населенных пунктов Торское, Гришино, Доброполье, Гулево, Белицкое, Торецкое, Удачное, Вольное Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Диброва Днепропетровской области. Потери противника составили до 410 военнослужащих, бронетранспортер, четыребронеавтомобиля "Казак", семь пикапов, 105-миллиметровое орудие М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
*Запрещенная в России террористическая организация
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАДоброполье (город)Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала