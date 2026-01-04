Рейтинг@Mail.ru
Канадские теннисисты обыграли Китай на United Cup
Теннис
 
15:11 04.01.2026 (обновлено: 15:32 04.01.2026)
Канадские теннисисты обыграли Китай на United Cup
Канадские теннисисты обыграли Китай на United Cup - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Канадские теннисисты обыграли Китай на United Cup
Сборная Канады по теннису одержала победу над командой Китая в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Канадские теннисисты обыграли Китай на United Cup

Сборная Канады одержала победу над Китаем в матче группового этапа United Cup

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Сборная Канады по теннису одержала победу над командой Китая в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии.
Встреча группы В в Сиднее завершилась со счетом 3-0 в пользу канадцев. В женском одиночном разряде Виктория Мбоко (18-я ракетка мира) переиграла Чжу Линь (168) со счетом 2:6, 6:2, 6:0. В мужском матче Феликс Оже-Альяссим (5) нанес поражение Чжан Чжичжэню (410) - 6:4, 6:4. В миксте Мбоко и Оже-Альяссим нанесли поражение Ю Сяоди и Те Ригеле - 6:1, 6:3.
Обе национальные команды одержали по одной победе и потерпели по одному поражению. В группу В также входит сборная Бельгии (0-1).
United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.
Сборная Греции по теннису обыграла команду Японии в матче United Cup
