Канадские теннисисты обыграли Китай на United Cup
Сборная Канады по теннису одержала победу над командой Китая в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T15:11:00+03:00
2026-01-04T15:11:00+03:00
2026-01-04T15:32:00+03:00
теннис
спорт
китай
австралия
канада
united cup
чжу линь
феликс оже-альяссим
китай
австралия
канада
2026
Сборная Канады одержала победу над Китаем в матче группового этапа United Cup