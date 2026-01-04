Рейтинг@Mail.ru
Немецкие теннисисты обыграли нидерландцев в матче United Cup
Теннис
 
12:04 04.01.2026
Немецкие теннисисты обыграли нидерландцев в матче United Cup
Немецкие теннисисты обыграли нидерландцев в матче United Cup
Сборная Германии по теннису одержала победу над командой Нидерландов в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
теннис
александр зверев
лаура зигемунд
деми схюрс
таллон грикспор
александр зверев, лаура зигемунд, деми схюрс, таллон грикспор
Немецкие теннисисты обыграли нидерландцев в матче United Cup

Немецкие теннисисты обыграли нидерландцев в матче группового этапа United Cup

© Соцсети "Ролан Гаррос"Александр Зверев
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Сборная Германии по теннису одержала победу над командой Нидерландов в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии.
Встреча группы F в Сиднее завершилась со счетом 3-0 в пользу немцев. В женском одиночном разряде Ева Лис (40-я ракетка мира) переиграла Сюзан Ламенс (89) со счетом 6:2, 6:2. В мужском матче Александр Зверев (3) нанес поражение Талону Грикспуру (26) - 7:5, 6:0. В парной встрече Зверев и Лаура Зигемунд обыграли Грикспура и Деми Схюрс - 6:3, 6:2.
В группу F также входит сборная Польши.
В Перте в матче группы Е сборная Великобритании переиграла команду Японии со счетом 2-1.
United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.
Теннис
 
