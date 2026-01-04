Немецкие теннисисты обыграли нидерландцев в матче United Cup

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Сборная Германии по теннису одержала победу над командой Нидерландов в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии.

Встреча группы F в Сиднее завершилась со счетом 3-0 в пользу немцев. В женском одиночном разряде Ева Лис (40-я ракетка мира) переиграла Сюзан Ламенс (89) со счетом 6:2, 6:2. В мужском матче Александр Зверев (3) нанес поражение Талону Грикспуру (26) - 7:5, 6:0. В парной встрече Зверев и Лаура Зигемунд обыграли Грикспура и Деми Схюрс - 6:3, 6:2.

В группу F также входит сборная Польши.

В Перте в матче группы Е сборная Великобритании переиграла команду Японии со счетом 2-1.