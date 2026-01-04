Рейтинг@Mail.ru
В МТС рассказали о новом этапе эволюции человека
12:00 04.01.2026 (обновлено: 19:09 04.01.2026)
В МТС рассказали о новом этапе эволюции человека
В МТС рассказали о новом этапе эволюции человека - РИА Новости, 04.01.2026
В МТС рассказали о новом этапе эволюции человека
Устройства с искусственным интеллектом станут новым этапом эволюции человека, потому что они расширяют возможности памяти, обработки информации и работы с... РИА Новости, 04.01.2026
технологии, денис филиппов, мтс, общество
Технологии, Денис Филиппов, МТС, Общество
В МТС рассказали о новом этапе эволюции человека

Гендиректор MWS AI Филиппов: ИИ станет новым этапом эволюции человека

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Устройства с искусственным интеллектом станут новым этапом эволюции человека, потому что они расширяют возможности памяти, обработки информации и работы с большим объемом данных, заявил РИА Новости генеральный директор MWS AI (входит в МТС Web Services) Денис Филиппов.
"Искусственный интеллект будет расширять возможности человека благодаря появлению новых устройств. Это можно рассматривать как новый виток эволюции... В перспективе человек сможет получить расширенную память, новые инструменты анализа и обработки информации и возможность работать с гораздо большими объемами данных. К этому нас ведут разработки в области нейроинтерфейсов", - сказал Филиппов.
Сейчас на рынке появляются гаджеты, в которых искусственный интеллект является не дополнительной функцией, а "мозгом" системы - он анализирует контекст, поведение и данные пользователя, понимает происходящее и заранее предлагает нужные действия, информацию или помощь. Это, например, ИИ-диктофоны, которые сразу распознают речь и превращают в текст, наушники с переводом в режиме реального времени, браслеты и кольца, отслеживающие показатели здоровья.
В результате устройства превращаются в персональных помощников, которые работают проактивно и почти незаметно для человека. По мнению Филиппова, этот технологический тренд находится в начале своего развития.
"Человечество уже более века живет в технологической среде, которая влияет на биологическое развитие: увеличивается продолжительность жизни, растут интеллектуальные и физические возможности. Следующий шаг - соединение естественного и искусственного интеллекта", - сказал он.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Стало известно, какие изобретения сильнее всего повлияли на жизнь россиян
14 сентября 2025, 08:50
 
ТехнологииДенис ФилипповМТСОбщество
 
 
