В МТС рассказали о новом этапе эволюции человека

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Устройства с искусственным интеллектом станут новым этапом эволюции человека, потому что они расширяют возможности памяти, обработки информации и работы с большим объемом данных, заявил РИА Новости генеральный директор MWS AI (входит в МТС Web Services) Денис Филиппов.

"Искусственный интеллект будет расширять возможности человека благодаря появлению новых устройств. Это можно рассматривать как новый виток эволюции... В перспективе человек сможет получить расширенную память, новые инструменты анализа и обработки информации и возможность работать с гораздо большими объемами данных. К этому нас ведут разработки в области нейроинтерфейсов", - сказал Филиппов

Сейчас на рынке появляются гаджеты, в которых искусственный интеллект является не дополнительной функцией, а "мозгом" системы - он анализирует контекст, поведение и данные пользователя, понимает происходящее и заранее предлагает нужные действия, информацию или помощь. Это, например, ИИ-диктофоны, которые сразу распознают речь и превращают в текст, наушники с переводом в режиме реального времени, браслеты и кольца, отслеживающие показатели здоровья.

В результате устройства превращаются в персональных помощников, которые работают проактивно и почти незаметно для человека. По мнению Филиппова, этот технологический тренд находится в начале своего развития.