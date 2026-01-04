В Татарстане произошло ДТП с участием десяти автомобилей, есть погибшие

По требованию надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ход и результаты следствия - на контроле городской прокуратуры.

В субботу в республике началась метель с ухудшением видимости до 1 километра, сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. Непогода сохраняется и в воскресенье: по прогнозам синоптиков ожидаются сильный мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров, ветер с порывами до 23 метров в секунду, на дорогах сохранится гололедица, снежные заносы, снежная каша.