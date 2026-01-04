https://ria.ru/20260104/tatarstan-2066341455.html
В Татарстане произошло ДТП с участием десяти автомобилей, есть погибшие
Массовое ДТП с участием не менее 10 автомобилей произошло в Чистопольском районе Татарстана, погибли четыре человека, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 04.01.2026
чистопольский район
КАЗАНЬ, 4 янв – РИА Новости.
Массовое ДТП с участием не менее 10 автомобилей произошло в Чистопольском районе Татарстана, погибли четыре человека, сообщает
прокуратура республики.
"По предварительным данным, 4 января в 10.03 мск в дежурную часть ОМВД России
по Чистопольскому району
поступило сообщение о массовом ДТП с участием не менее 10 автомобилей, в том числе большегрузов, на платном участке автодороги "Казань-Альметьевск" (27 километр участка Шали-Бавлы) на территории Чистопольского района", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, в ДТП погибли четыре человека, есть пострадавшие.
По требованию надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ход и результаты следствия - на контроле городской прокуратуры.
Работу специализированных служб, следственно-оперативной группы координирует Чистопольский городской прокурор Тимур Дияров.
В субботу в республике началась метель с ухудшением видимости до 1 километра, сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. Непогода сохраняется и в воскресенье: по прогнозам синоптиков ожидаются сильный мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров, ветер с порывами до 23 метров в секунду, на дорогах сохранится гололедица, снежные заносы, снежная каша.