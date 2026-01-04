Рейтинг@Mail.ru
В Туле нашли неразорвавшуюся боевую часть БПЛА возле жилого дома - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/svo-2066370626.html
В Туле нашли неразорвавшуюся боевую часть БПЛА возле жилого дома
В Туле нашли неразорвавшуюся боевую часть БПЛА возле жилого дома - РИА Новости, 04.01.2026
В Туле нашли неразорвавшуюся боевую часть БПЛА возле жилого дома
Неразорвавшуюся боевую часть украинского беспилотника обнаружили возле дома по улице Свободы в Туле, жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали для... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T17:37:00+03:00
2026-01-04T17:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий миляев
тула
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060520738_0:117:2151:1327_1920x0_80_0_0_80e8b2508f8c8c9d6dbf141d5bc3f47e.jpg
https://ria.ru/20260104/vs-2066335945.html
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060520738_139:0:2056:1438_1920x0_80_0_0_7dc8813c5cbfac14db1b3afc07622a33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, дмитрий миляев, тула, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Миляев, Тула, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Туле нашли неразорвавшуюся боевую часть БПЛА возле жилого дома

В Туле нашли неразорвавшуюся боевую часть БПЛА возле дома, жителей эвакуировали

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский дрон
Украинский дрон - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 4 янв – РИА Новости. Неразорвавшуюся боевую часть украинского беспилотника обнаружили возле дома по улице Свободы в Туле, жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали для обеспечения безопасности, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"После обследования сотрудниками Росгвардии фрагментов БПЛА, обнаруженных после отражения воздушной атаки в Туле около одного из домов по улице Свободы, была обнаружена неразорвавшаяся боевая часть украинского беспилотника. Для обеспечения безопасности жителей принято решение об эвакуации жителей четырех многоквартирных домов, расположенных в непосредственной близости к месту обнаружения неразорвавшейся боевой части БПЛА", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.
По словам губернатора, территория оцеплена сотрудниками полиции. Для эвакуированных жителей развернут пункт временного размещения.
Глава региона добавил, что жители смогут вернуться в свои квартиры после обезвреживания боевой части БПЛА.
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
ВС России нанесли поражение цехам производства беспилотников
Вчера, 12:19
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДмитрий МиляевТулаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала