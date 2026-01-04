https://ria.ru/20260104/svo-2066370626.html
В Туле нашли неразорвавшуюся боевую часть БПЛА возле жилого дома
В Туле нашли неразорвавшуюся боевую часть БПЛА возле жилого дома - РИА Новости, 04.01.2026
В Туле нашли неразорвавшуюся боевую часть БПЛА возле жилого дома
Неразорвавшуюся боевую часть украинского беспилотника обнаружили возле дома по улице Свободы в Туле, жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали для... РИА Новости, 04.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий миляев
тула
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
