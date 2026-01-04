https://ria.ru/20260104/sventitskiy-2066347144.html
Умер глава "Русского клуба" в Грузии
Умер глава "Русского клуба" в Грузии - РИА Новости, 04.01.2026
Умер глава "Русского клуба" в Грузии
Глава Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии, исполнительный директор Тбилисского государственного академического русского... РИА Новости, 04.01.2026
В мире, Грузия, Тбилиси, Россия
Умер глава совета организаций российских соотечественников в Грузии Свентицкий
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии, исполнительный директор Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А. С. Грибоедова Николай Свентицкий умер в возрасте 69 лет, сообщает организация в Facebook*.
"Сегодня не стало Николая Свентицкого", — говорится в публикации.
В организации уточнили, что причиной смерти стал сердечный приступ.
Свентицкий родился в 1956 году в Тбилиси
. Он получил образование режиссера театра и кино, окончив Куйбышевский (ныне Самарский) государственный институт культуры. Свентицкий прослужил в Грибоедовском театре 40 лет, в 2003 году основал и возглавил Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб". В 2005-м организовал и возглавил издание ежемесячного журнала "Русский клуб". С 2016 года он был председателем Координационного совета организаций российских соотечественников в Грузии
.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.