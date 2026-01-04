В Хельсинки арестовали одного из членов экипажа задержанного судна Fitburg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Окружной суд Хельсинки выдал ордер на досудебное заключение под стражу одного из членов экипажа задержанного Финляндией судна Fitburg, сообщает финская полиция.
Финские правоохранители 31 декабря 2025 года задержали следовавшее из России в Израиль грузовое судно Fitburg и находившихся на нем 14 членов экипажа по подозрению в якобы повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. Судно ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. По данным полиции, члены экипажа являются гражданами России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Первого января финская полиция сообщила, что два члена экипажа Fitburg были заключены под стражу, еще двоим запретили выезжать из страны.
Россия не стояла за повреждением кабелей в Балтийском море, пишет WSJ
31 марта 2025, 10:29
«
"Сегодня, 4 января, окружной суд Хельсинки выдал ордер на досудебное заключение под стражу члена экипажа судна Fitburg", - говорится в пресс-релизе на сайте полиции.
Ссылаясь на руководителя следствия Киммо Хухта-ахо, телерадиовещатель Yle сообщает, что речь идет о гражданине Азербайджана.
Согласно публикации ведомства, на данном этапе правоохранители рассматривают якобы имевший место инцидент как попытку причинения преступного ущерба с отягчающими обстоятельствами, непосредственно причинение подобного ущерба и создание помех в работе телекоммуникаций - также с отягчающими. Как отмечается в пресс-релизе, следователи продолжают допрашивать членов экипажа.
Ранее посольство РФ в Хельсинки заявило РИА Новости, что финские власти уведомили посольство о задержании судна, среди членов экипажа которого есть россияне, обращений от них пока не поступало. В дипмиссии добавили, что готовы оказать гражданам России всю необходимую помощь в рамках компетенции посольства.
От русофобии к агонии. Финляндия уничтожает свои леса и копит долги
20 декабря 2025, 09:00