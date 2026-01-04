В Хельсинки арестовали одного из членов экипажа задержанного судна Fitburg

Согласно публикации ведомства, на данном этапе правоохранители рассматривают якобы имевший место инцидент как попытку причинения преступного ущерба с отягчающими обстоятельствами, непосредственно причинение подобного ущерба и создание помех в работе телекоммуникаций - также с отягчающими. Как отмечается в пресс-релизе, следователи продолжают допрашивать членов экипажа.

Ранее посольство РФ в Хельсинки заявило РИА Новости, что финские власти уведомили посольство о задержании судна, среди членов экипажа которого есть россияне, обращений от них пока не поступало. В дипмиссии добавили, что готовы оказать гражданам России всю необходимую помощь в рамках компетенции посольства.