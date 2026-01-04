Рейтинг@Mail.ru
В Хельсинки арестовали одного из членов экипажа задержанного судна Fitburg - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/sudno-2066391850.html
В Хельсинки арестовали одного из членов экипажа задержанного судна Fitburg
В Хельсинки арестовали одного из членов экипажа задержанного судна Fitburg - РИА Новости, 04.01.2026
В Хельсинки арестовали одного из членов экипажа задержанного судна Fitburg
Окружной суд Хельсинки выдал ордер на досудебное заключение под стражу одного из членов экипажа задержанного Финляндией судна Fitburg, сообщает финская полиция. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T20:20:00+03:00
2026-01-04T20:20:00+03:00
в мире
россия
хельсинки
азербайджан
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955907762_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_2af8605d92b1a5068584212622814e48.jpg
https://ria.ru/20250331/rossija-2008340930.html
https://ria.ru/20251220/finlyandiya-2063030026.html
россия
хельсинки
азербайджан
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955907762_185:0:934:562_1920x0_80_0_0_12f32416b7a86caeca61b54a1bd616f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, хельсинки, азербайджан, финляндия
В мире, Россия, Хельсинки, Азербайджан, Финляндия
В Хельсинки арестовали одного из членов экипажа задержанного судна Fitburg

Суд в Хельсинки заключил под стражу одного из членов экипажа задержанного судна

© Фото : Raja RajavartiolaitosПатрульный корабль пограничной службы Финляндии
Патрульный корабль пограничной службы Финляндии - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Raja Rajavartiolaitos
Патрульный корабль пограничной службы Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Окружной суд Хельсинки выдал ордер на досудебное заключение под стражу одного из членов экипажа задержанного Финляндией судна Fitburg, сообщает финская полиция.
Финские правоохранители 31 декабря 2025 года задержали следовавшее из России в Израиль грузовое судно Fitburg и находившихся на нем 14 членов экипажа по подозрению в якобы повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. Судно ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. По данным полиции, члены экипажа являются гражданами России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Первого января финская полиция сообщила, что два члена экипажа Fitburg были заключены под стражу, еще двоим запретили выезжать из страны.
Море - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Россия не стояла за повреждением кабелей в Балтийском море, пишет WSJ
31 марта 2025, 10:29
«
"Сегодня, 4 января, окружной суд Хельсинки выдал ордер на досудебное заключение под стражу члена экипажа судна Fitburg", - говорится в пресс-релизе на сайте полиции.
Ссылаясь на руководителя следствия Киммо Хухта-ахо, телерадиовещатель Yle сообщает, что речь идет о гражданине Азербайджана.
Согласно публикации ведомства, на данном этапе правоохранители рассматривают якобы имевший место инцидент как попытку причинения преступного ущерба с отягчающими обстоятельствами, непосредственно причинение подобного ущерба и создание помех в работе телекоммуникаций - также с отягчающими. Как отмечается в пресс-релизе, следователи продолжают допрашивать членов экипажа.
Ранее посольство РФ в Хельсинки заявило РИА Новости, что финские власти уведомили посольство о задержании судна, среди членов экипажа которого есть россияне, обращений от них пока не поступало. В дипмиссии добавили, что готовы оказать гражданам России всю необходимую помощь в рамках компетенции посольства.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
От русофобии к агонии. Финляндия уничтожает свои леса и копит долги
20 декабря 2025, 09:00
 
В миреРоссияХельсинкиАзербайджанФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала