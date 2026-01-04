Суд рассмотрит протокол на издательство No Kidding Press

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы 22 января рассмотрит административный протокол на издательство No Kidding Press о пропаганде нетрадиционных ценностей*, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Привлекаемое лицо - ООО "Ноу Киддинг Пресс", часть 1 статьи 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений* и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения среди лиц любого возраста - ред). КоАП РФ", - известно из данных суда.

Рассмотрение дела по существу назначено на 22 января. Издательству грозит административный штраф от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.