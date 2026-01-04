https://ria.ru/20260104/sud-2066384321.html
Суд рассмотрит протокол на издательство No Kidding Press
Суд рассмотрит протокол на издательство No Kidding Press - РИА Новости, 04.01.2026
Суд рассмотрит протокол на издательство No Kidding Press
Басманный суд Москвы 22 января рассмотрит административный протокол на издательство No Kidding Press о пропаганде нетрадиционных ценностей*, свидетельствуют... РИА Новости, 04.01.2026
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы 22 января рассмотрит административный протокол на издательство No Kidding Press о пропаганде нетрадиционных ценностей*, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Привлекаемое лицо - ООО "Ноу Киддинг Пресс", часть 1 статьи 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений* и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения среди лиц любого возраста - ред). КоАП РФ", - известно из данных суда.
Рассмотрение дела по существу назначено на 22 января. Издательству грозит административный штраф от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.
No Kidding Press (NKP) - издательство, распространяющее и поставляющие книги с 2018 года. В конце 2024 года издательство объявило о закрытии из-за тяжелых финансовых условий, давления и логистических проблем.* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России