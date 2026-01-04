Гана выразила обеспокоенность из-за военной операции США в Венесуэле

ПРЕТОРИЯ, 4 янв - РИА Новости. Правительство Ганы Правительство Ганы выразило тревогу в связи с военной операцией США в Венесуэле и отметило, что заявления президента США Дональда Трампа о том, что США будут "управлять" Венесуэлой, напоминают колониальную и империалистическую эпоху.

"Гана также с глубокой обеспокоенностью отмечает заявления президента США Дональда Трампа о том, что США будут "управлять" Венесуэлой "до тех пор, пока мы не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход", и что крупным нефтяным компаниям США будет предложено "зайти". Эти заявления напоминают колониальную и империалистическую эпоху", - говорится в заявлении МИД Ганы , опубликованном в соцсети X.

Там отметили, что подобные нарушения международного права, посягательство на иностранную территорию и явный внешний контроль над нефтяными ресурсами имеют крайне негативные последствия для международной стабильности и порядка в мире.

"Допустить это означает подвергнуть международное сообщество большому риску и подорвать суверенитет каждой страны. Поэтому Гана вновь подтверждает свою приверженность принципу самоопределения и твердо убеждена, что только венесуэльский народ должен свободно определять свое политическое и демократическое будущее", - подчеркивается в заявлении.

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.