Трамп после операции в Венесуэле заявил, что США нуждаются и в Гренландии
20:50 04.01.2026 (обновлено: 23:30 04.01.2026)
Трамп после операции в Венесуэле заявил, что США нуждаются и в Гренландии
Президент США Дональд Трамп после военной операции в Венесуэле заявил, что США нуждаются и в Гренландии. РИА Новости, 04.01.2026
Трамп после операции в Венесуэле заявил, что США нуждаются и в Гренландии

Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после военной операции в Венесуэле заявил, что США нуждаются и в Гренландии.
"Нам абсолютно необходима Гренландия", — сказал он в интервью журналу Atlantic, добавив, что территория якобы "окружена российскими и китайскими кораблями".
Накануне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро". В ответ посол Данни в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях с США, подчеркнув, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе якобы от Китая и России.
Бывший премьер датской автономии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила право на самоуправление и самостоятельный выбор внутренней политики.
Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов".
Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали регулярно применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.
Удары США по Венесуэле
Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
