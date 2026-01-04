США не нужна нефть Венесуэлы, утверждает Рубио

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро утверждает, что Штатам венесуэльская нефть не нужна, однако отдать ее под контроль противникам они позволить не могут.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.