США не нужна нефть Венесуэлы, утверждает Рубио
19:26 04.01.2026 (обновлено: 19:36 04.01.2026)
США не нужна нефть Венесуэлы, утверждает Рубио
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, марко рубио, китай, оон, nbc, удары сша по венесуэле, дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Марко Рубио, Китай, ООН, NBC, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп
© AP Photo / Alex BrandonМарко Рубио
© AP Photo / Alex Brandon
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро утверждает, что Штатам венесуэльская нефть не нужна, однако отдать ее под контроль противникам они позволить не могут.
"Нам не нужна венесуэльская нефть. У нас в Соединенных Штатах достаточно собственной нефти. Чего мы не допустим, так это того, чтобы нефтяная промышленность Венесуэлы контролировалась противниками Соединенных Штатов. Зачем Китаю нужна их нефть? Зачем России нужна их нефть? Зачем Ирану нужна их нефть? Они даже не находятся на этом континенте. Это Западное полушарие. Это место, где мы живем", - сказал Рубио телеканалу NBC.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп заявил, что США намерены поставлять нефть из Венесуэлы другим странам
3 января, 21:18
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Рубио может взять на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой, пишут СМИ
Вчера, 10:12
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
США восстановят нефтяную инфраструктуру Венесуэлы, заявил Трамп
3 января, 20:37
 
В миреСШАВенесуэлаНиколас МадуроМарко РубиоКитайООНNBCУдары США по ВенесуэлеДональд Трамп
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
