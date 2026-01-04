Рейтинг@Mail.ru
Рубио назвал атаку на Венесуэлу операцией правоохранителей по задержанию - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/ssha-2066376125.html
Рубио назвал атаку на Венесуэлу операцией правоохранителей по задержанию
Рубио назвал атаку на Венесуэлу операцией правоохранителей по задержанию - РИА Новости, 04.01.2026
Рубио назвал атаку на Венесуэлу операцией правоохранителей по задержанию
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для проведения операции в Венесуэле не требовалось разрешение американского Конгресса, поскольку это было не вторжение... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T18:22:00+03:00
2026-01-04T18:22:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
николас мадуро
марко рубио
дональд трамп
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066170358_0:188:654:556_1920x0_80_0_0_c607be7f916efdc1a57ae31cb9b988d0.jpg
https://ria.ru/20260104/madrid-2066372793.html
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066170358_0:127:654:618_1920x0_80_0_0_33a4b0f8b729e4da6dcbc86c1f632c1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), николас мадуро, марко рубио, дональд трамп, nbc, оон, фбр, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Николас Мадуро, Марко Рубио, Дональд Трамп, NBC, ООН, ФБР, Удары США по Венесуэле
Рубио назвал атаку на Венесуэлу операцией правоохранителей по задержанию

Рубио: для операции в Венесуэле не требовалось разрешение Конгресса

© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Каракасе, Венесуэла
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для проведения операции в Венесуэле не требовалось разрешение американского Конгресса, поскольку это было не вторжение и не оккупация, а операция правоохранительных органов по задержанию венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Журналистка телеканала NBC спросила Рубио, почему для проведения операции не требовалось разрешение американского Конгресса.
"Оно было не нужно, потому что это не вторжение. Мы не оккупировали страну. Это была операция по задержанию. Это операция правоохранительных органов. Он (Мадуро - ред.) был задержан на территории Венесуэлы агентами ФБР, ему зачитали его права и вывезли из страны", - заявил Рубио в интервью телеканалу NBC.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Участники акции протеста у посольства США в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Мадриде сотни человек вышли на митинг в поддержку Венесуэлы
Вчера, 17:52
 
В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Николас МадуроМарко РубиоДональд ТрампNBCООНФБРУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала