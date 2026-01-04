Рубио назвал атаку на Венесуэлу операцией правоохранителей по задержанию

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для проведения операции в Венесуэле не требовалось разрешение американского Конгресса, поскольку это было не вторжение и не оккупация, а операция правоохранительных органов по задержанию венесуэльского президента Николаса Мадуро.
"Оно было не нужно, потому что это не вторжение. Мы не оккупировали страну. Это была операция по задержанию. Это операция правоохранительных органов. Он (Мадуро - ред.) был задержан на территории Венесуэлы агентами ФБР, ему зачитали его права и вывезли из страны", - заявил Рубио в интервью телеканалу NBC.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.