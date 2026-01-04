Рубио назвал атаку на Венесуэлу операцией правоохранителей по задержанию

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для проведения операции в Венесуэле не требовалось разрешение американского Конгресса, поскольку это было не вторжение и не оккупация, а операция правоохранительных органов по задержанию венесуэльского президента Николаса Мадуро.