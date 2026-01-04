В Китае назвали главную цель операции США против Венесуэлы

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. США провели операцию против Венесуэлы и захватили ее президента Николаса Мадуро из-за желания восстановить гегемонию в Западном полушарии, заявил в интервью США провели операцию против Венесуэлы и захватили ее президента Николаса Мадуро из-за желания восстановить гегемонию в Западном полушарии, заявил в интервью изданию "Гуаньча" директор исследовательского института внешней политики Шанхайского института международных исследований Ню Хайбинь.

Президент США Дональд Трамп в субботу пообещал, что о народе Венесуэлы позаботятся, а страна получит надлежащее руководство. Он добавил, что Вашингтон уже формирует команду, которая временно возьмет на себя управление Венесуэлой.

"Я считаю, что основной замысел отражен в обновленной стратегии национальной безопасности США - это восстановление американской гегемонии в Западном полушарии", - заявил Ню Хайбинь в интервью.

Он также отметил, что контроль над нефтяными ресурсами также является одной из целей, но не основной.

По его мнению, международному сообществу будет сложно ограничить действия администрации президента США Дональда Трампа.

"Реально ограничить действия администрации Трампа и ее последующую стратегию крайне сложно... Эта военная операция была проведена полностью независимо, без уведомления Великобритании и других союзников по НАТО . Это показывает, что администрация Трампа безразлична к осуждению со стороны ООН ", - добавил он.

Однако Ню Хайбинь отмечает, что нельзя недооценивать осуждение ООН, так как эта организация символизирует послевоенный мировой порядок и институциональную систему, поддерживаемую международным сообществом.

Эксперт добавил, что основной проблемой быстрого захвата Мадуро стал разрыв в военной мощи между США и Венесуэлой.

"Некоторые предполагают наличие предателей в Венесуэле или содействие со стороны части военных (венесуэльских - ред.), но я считаю, что ключевая проблема заключается не в этом, а в колоссальном разрыве в военной мощи между двумя странами", - заявил он.

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.