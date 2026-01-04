Рейтинг@Mail.ru
США начали операцию по захвату Мадуро с кибератаки, пишет NYT - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/ssha-2066341594.html
США начали операцию по захвату Мадуро с кибератаки, пишет NYT
США начали операцию по захвату Мадуро с кибератаки, пишет NYT - РИА Новости, 04.01.2026
США начали операцию по захвату Мадуро с кибератаки, пишет NYT
США начали операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги с кибератаки, вызвавшей отключение электричества во многих районах Каракаса,... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T13:41:00+03:00
2026-01-04T13:41:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
https://ria.ru/20260104/kitay-2066307855.html
https://ria.ru/20260104/ssha-2066313344.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, министерство обороны сша, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, Министерство обороны США, ООН, Удары США по Венесуэле
США начали операцию по захвату Мадуро с кибератаки, пишет NYT

NYT: США начали операцию по захвату Мадуро и его супруги с кибератаки

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. США начали операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги с кибератаки, вызвавшей отключение электричества во многих районах Каракаса, что позволило воздушной технике проникнуть в город незамеченной, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с деталями операции.
Глава объединенного комитета начальника штабов Пентагона Дэн Кейн в субботу заявил, что более 150 самолетов участвовали в операции по захвату президента Венесуэлы.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Китае объяснили причины успеха военной операции США в Венесуэле
Вчера, 05:56
"В самой Венесуэле операция началась с кибероперации, приведшей к отключению электричества в крупных участках Каракаса, погрузив город во тьму, что позволило самолетам, дронам и вертолетам приблизиться незамеченными", - говорится в материале издания.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Все сфабриковано": в США сделали экстренное заявление после атаки Трампа
Вчера, 07:24
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресМинистерство обороны СШАООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала