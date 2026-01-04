Эксперт из КНР оценил значение операции США в Венесуэле

ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Военная операция США против Венесуэлы является заявлением о возрождении новой доктрины Монро и утверждении гегемонии Вашингтона в Западном полушарии, считает научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян.

"Это объявление о возрождении новой доктрины Монро и утверждение гегемонии США в Западном полушарии", - приводит слова Люй Сяна китайская государственная газета Global Times.

Газета подчеркивает, что в опубликованной в декабре 2025 года стратегии национальной безопасности США отмечались планы по снижению приоритета Европы и большего сосредоточения на Западном полушарии. Администрация США называет это "дополнением Трампа" к доктрине Монро.

Эксперт отметил, что свержение правительства Мадуро давно было целью США, но, по словам Люй Сяна, захват действующего главы государства таким образом крайне "необычен и может быть назван безрассудным".

"Это не только нарушает международное право, но и не имеет никакой правовой основы в соответствии с внутренним законодательством США", - добавил он.

По мнению эксперта по латиноамериканским исследованиям из Фуданьского университета в Шанхае Цзян Шисюэ, США под предлогом так называемой "войны с наркотиками" прибегли к военной силе с целью вернуть контроль над жизненно важными нефтяными ресурсами Венесуэлы.

"После прихода к власти Уго Чавес провел национализацию нефтяной промышленности, оставив только Chevron единственной американской нефтяной компанией, которая все еще занимается добычей и переработкой нефти в Венесуэле. Это ситуация, которую США считают неблагоприятной для своих интересов", - приводит газета слова эксперта.