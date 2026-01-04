Рейтинг@Mail.ru
Эксперт из КНР оценил значение операции США в Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
06:29 04.01.2026
Эксперт из КНР оценил значение операции США в Венесуэле
Эксперт из КНР оценил значение операции США в Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
Эксперт из КНР оценил значение операции США в Венесуэле
Военная операция США против Венесуэлы является заявлением о возрождении новой доктрины Монро и утверждении гегемонии Вашингтона в Западном полушарии, считает... РИА Новости, 04.01.2026
в мире
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
дональд трамп
николас мадуро
силия флорес
chevron
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), дональд трамп, николас мадуро, силия флорес, chevron
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Николас Мадуро, Силия Флорес, Chevron
Эксперт из КНР оценил значение операции США в Венесуэле

Люй Сян назвал операцию США в Венесуэле возрождением доктрины Монро

© РИА Новости / Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Военная операция США против Венесуэлы является заявлением о возрождении новой доктрины Монро и утверждении гегемонии Вашингтона в Западном полушарии, считает научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Китае объяснили причины успеха военной операции США в Венесуэле
Вчера, 05:56
"Это объявление о возрождении новой доктрины Монро и утверждение гегемонии США в Западном полушарии", - приводит слова Люй Сяна китайская государственная газета Global Times.
Газета подчеркивает, что в опубликованной в декабре 2025 года стратегии национальной безопасности США отмечались планы по снижению приоритета Европы и большего сосредоточения на Западном полушарии. Администрация США называет это "дополнением Трампа" к доктрине Монро.
Эксперт отметил, что свержение правительства Мадуро давно было целью США, но, по словам Люй Сяна, захват действующего главы государства таким образом крайне "необычен и может быть назван безрассудным".
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Верховный суд Венесуэлы признал Родригес исполняющей обязанности президента
Вчера, 05:15
"Это не только нарушает международное право, но и не имеет никакой правовой основы в соответствии с внутренним законодательством США", - добавил он.
По мнению эксперта по латиноамериканским исследованиям из Фуданьского университета в Шанхае Цзян Шисюэ, США под предлогом так называемой "войны с наркотиками" прибегли к военной силе с целью вернуть контроль над жизненно важными нефтяными ресурсами Венесуэлы.
"После прихода к власти Уго Чавес провел национализацию нефтяной промышленности, оставив только Chevron единственной американской нефтяной компанией, которая все еще занимается добычей и переработкой нефти в Венесуэле. Это ситуация, которую США считают неблагоприятной для своих интересов", - приводит газета слова эксперта.
Доктрина Монро является программой внешней политики США, провозглашённой президентом Джеймсом Монро в его ежегодном обращении к конгрессу США в декабре 1823 года. В нем он призвал европейские державы воздержаться от дальнейшей колонизации или политического вмешательства в дела стран Западного полушария. Со временем фраза "доктрина Монро" стала означать политику геополитического доминирования США в Западном полушарии.
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Дотком раскритиковал атаку США на Венесуэлу
Вчера, 05:00
 
В миреСШАВенесуэлаВашингтон (штат)Дональд ТрампНиколас МадуроСилия ФлоресChevron
 
 
