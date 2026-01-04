МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населённый пункт Подолы в Харьковской области, уничтожив до 1220 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортёра и 22 бронемашины в зоне проведения спецоперации за сутки, следует из сводки Минобороны РФ.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражение цехам производства, сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 210 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

ПВО уничтожила 90 БПЛА ВСУ над РФ за ночь

Средства ПВО уничтожили 90 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Российской Федерации за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Пресечь биотеррор

Россия требует решить вопросы, связанные с военно-биологической деятельностью США на территории Украины , нужно снять этот серьезный раздражитель, заявил РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.

По его словам, вопросы, официально поставленные российской стороной о создании американскими специалистами биологических лабораторий на Украине, "до сих пор не получили должной реакции, полностью сохраняют свою актуальность и требуют решения".

Тишина в ДНР

Украинские войска за минувшие сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР, заявило управление администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Дезертиры и каратели ВСУ

Младший офицерский состав 3-й бригады ВСУ самовольно оставляет часть в Харьковской области , сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Подразделение ВСУ "Птицы Мадьяра" уничтожают украинских дезертиров в Харьковской области, также сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Украинский военнопленный Юрий Коновалов рассказал РИА Новости, как украинские же дроны атаковали его вместе с группой солдат, которые сдались в плен в Днепропетровской области