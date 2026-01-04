Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 4 января: ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:27 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/spetsoperatsiya-2066376589.html
Спецоперация, 4 января: ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области
Спецоперация, 4 января: ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области - РИА Новости, 04.01.2026
Спецоперация, 4 января: ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль населённый пункт Подолы в Харьковской области, уничтожив до 1220 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортёра и 22 бронемашины РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T18:27:00+03:00
2026-01-04T18:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4558dc16e36030206d6cf5ecada7dad9.jpg
https://ria.ru/20260104/krym-2066317051.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efc779cdf171ede326339715177bdce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина

Спецоперация, 4 января: ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населённый пункт Подолы в Харьковской области, уничтожив до 1220 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортёра и 22 бронемашины в зоне проведения спецоперации за сутки, следует из сводки Минобороны РФ.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражение цехам производства, сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили Подолы в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили Подолы в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Подолы в Харьковской области
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 210 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

ПВО уничтожила 90 БПЛА ВСУ над РФ за ночь

Средства ПВО уничтожили 90 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Российской Федерации за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Пресечь биотеррор

Россия требует решить вопросы, связанные с военно-биологической деятельностью США на территории Украины, нужно снять этот серьезный раздражитель, заявил РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.
По его словам, вопросы, официально поставленные российской стороной о создании американскими специалистами биологических лабораторий на Украине, "до сих пор не получили должной реакции, полностью сохраняют свою актуальность и требуют решения".
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Крыму назвали ключевое условие для мира на Украине
Вчера, 08:48

Тишина в ДНР

Украинские войска за минувшие сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР, заявило управление администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Дезертиры и каратели ВСУ

Младший офицерский состав 3-й бригады ВСУ самовольно оставляет часть в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Подразделение ВСУ "Птицы Мадьяра" уничтожают украинских дезертиров в Харьковской области, также сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Украинский военнопленный Юрий Коновалов рассказал РИА Новости, как украинские же дроны атаковали его вместе с группой солдат, которые сдались в плен в Днепропетровской области.
Он считает, что сослуживцы могли атаковать их намеренно, так как понимали, что группа сдалась в плен.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала