Морпехи выведали у пленных расположение лагеря бригады ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 04.01.2026
Морпехи выведали у пленных расположение лагеря бригады ВСУ
Морпехи выведали у пленных расположение лагеря бригады ВСУ
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
Морпехи выведали у пленных расположение лагеря бригады ВСУ

ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Бойцы 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты отряда "Шторм" получили от украинских пленных ценную информацию о расположении тренировочного лагеря на западной Украине, рассказал РИА Новости стрелок отряда "Шторм", действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Агроном".
Он отметил, что командованием была поставлена задача сохранить жизнь пленным и получить от них информацию.
"Нам поступил приказ - любым способом сохранить им жизнь и довести до командного пункта. В ходе разговора мы вышли на доверительный контакт. Военнослужащий ВСУ с позывным "Механик" рассказал, где и как у них летают БПЛА, где расположены другие опорные пункты, как действует их ДРГ, а также сообщил о тренировочном лагере 82-й бригады на западе Украины", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, в опорном пункте были обнаружены документы и техника.
"При осмотре мы нашли планшет, передали его командованию. Вся информация, полученная от пленного, в дальнейшем подтвердилась", - добавил "Агроном".
