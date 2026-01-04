Боец рассказал об обороне от дронов ВСУ в Купянском районе

В МО отметили, что в Купянском районе артиллеристам приходится работать в сложных условиях, поскольку над головами часто летают снаряды и вражеские беспилотники или идет минометный обстрел.

Несмотря на это, "расчеты слажены, сосредоточены и нацелены на победу, так как каждый знает свою задачу и каждый готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место", заключили в ведомстве.