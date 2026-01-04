Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал об обороне от дронов ВСУ в Купянском районе - РИА Новости, 04.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 04.01.2026
Боец рассказал об обороне от дронов ВСУ в Купянском районе
Боец рассказал об обороне от дронов ВСУ в Купянском районе - РИА Новости, 04.01.2026
Боец рассказал об обороне от дронов ВСУ в Купянском районе
Оборона от украинских БПЛА ведется успешно, заявил механик-водитель самоходной пушки "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" с позывным "Охотник", рассказывая об... РИА Новости, 04.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боец рассказал об обороне от дронов ВСУ в Купянском районе

ВС РФ успешно ведут оборону от дронов ВСУ в Купянском районе

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Оборона от украинских БПЛА ведется успешно, заявил механик-водитель самоходной пушки "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" с позывным "Охотник", рассказывая об обстановке в Купянском районе Харьковской области.
"Постоянно ведем оборону от налетающих на нас "птичек". Отстреливаемся и сбиваем успешно. Ни одна еще до нас не добралась, все были уничтожены на подлете", - сказал "Охотник" на видео Минобороны России.
В МО отметили, что в Купянском районе артиллеристам приходится работать в сложных условиях, поскольку над головами часто летают снаряды и вражеские беспилотники или идет минометный обстрел.
Несмотря на это, "расчеты слажены, сосредоточены и нацелены на победу, так как каждый знает свою задачу и каждый готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место", заключили в ведомстве.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Опубликованы кадры уничтожения формирований ВСУ в Купянском районе
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала