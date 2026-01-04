https://ria.ru/20260104/spetsoperatsiya-2066304556.html
Боец рассказал об обороне от дронов ВСУ в Купянском районе
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Оборона от украинских БПЛА ведется успешно, заявил механик-водитель самоходной пушки "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" с позывным "Охотник", рассказывая об обстановке в Купянском районе Харьковской области.
"Постоянно ведем оборону от налетающих на нас "птичек". Отстреливаемся и сбиваем успешно. Ни одна еще до нас не добралась, все были уничтожены на подлете", - сказал "Охотник" на видео Минобороны России
В МО отметили, что в Купянском районе артиллеристам приходится работать в сложных условиях, поскольку над головами часто летают снаряды и вражеские беспилотники или идет минометный обстрел.
Несмотря на это, "расчеты слажены, сосредоточены и нацелены на победу, так как каждый знает свою задачу и каждый готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место", заключили в ведомстве.