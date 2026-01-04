https://ria.ru/20260104/spetsoperatsiya-2066304321.html
Боец рассказал о творческом подходе к доставке грузов на передовую
Боец рассказал о творческом подходе к доставке грузов на передовую - РИА Новости, 04.01.2026
Боец рассказал о творческом подходе к доставке грузов на передовую
Доставка продовольствия и боеприпасов на передовую наземными робототехническими комплексами (НРТК) "Курьер" проходит творчески, рассказал на видео Минобороны... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T05:02:00+03:00
2026-01-04T05:02:00+03:00
2026-01-04T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17d1026f0879605121caacc2e0f95f8c.jpg
https://ria.ru/20260104/plen-2066299647.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027632_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1207305d3c7f16b747718236bdf7f0eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Боец рассказал о творческом подходе к доставке грузов на передовую
Операторы ВС РФ творчески подходят к доставке грузов на передовую НТРК "Курьер"
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Доставка продовольствия и боеприпасов на передовую наземными робототехническими комплексами (НРТК) "Курьер" проходит творчески, рассказал на видео Минобороны России командир роты подразделения войск беспилотных систем группировки войск "Центр" младший лейтенант Денис Колесов.
НРТК "Курьер" - специальные комплексы отечественного производства, позволяющие вести огонь, эвакуировать раненых и обеспечивать устойчивое снабжение подразделений ВС РФ.
"Оператор работает творчески. На бумаге все просто, на дорогах тяжелее все намного. Сегодня мы по дороге проехали - сегодня дорога есть, завтра дороги нету, противник уничтожил ее. Приходится искать, как обходить ее", - сказал Колесов.
Как отметили в Минобороны России, НРТК "Курьер" позволяют снизить риски для личного состава при выполнении наиболее опасных боевых задач.