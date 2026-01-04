Боец рассказал о творческом подходе к доставке грузов на передовую

"Оператор работает творчески. На бумаге все просто, на дорогах тяжелее все намного. Сегодня мы по дороге проехали - сегодня дорога есть, завтра дороги нету, противник уничтожил ее. Приходится искать, как обходить ее", - сказал Колесов.