"Ответ — в секретной шифровке". Куда пропало главное сокровище России

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Судьба Янтарной комнаты будоражит умы не одно десятилетие. Следы реликвии, таинственным образом исчезнувшей после Второй мировой войны, находят постоянно, но пока они никуда не привели. Пролить свет на загадку могут сенсационные открытия последних месяцев.

С корабля — на дно

Когда осенью 2020 года польские водолазы объявили об обнаружении в Балтийском море затонувшего грузового судна, специалисты больше переживали не за его идентификацию, а за то, что найдут в трюмах.

Сомнений практически не было: в нескольких десятках километров к северу от портового городка Устка на глубине почти 90 метров лежит именно пароход "Карлсруэ".

© Public domain Корабль "Мангейм" типа "Карлсруэ" © Public domain Корабль "Мангейм" типа "Карлсруэ"

"Мы с большой долей вероятности уверены в этом, — рассказывал журналистам руководитель группы подводников Лукаш Пиотревич. — Этот вывод основан на положении и форме судна, а также на узнаваемых деталях, таких как дымовая труба и винты".

Речь шла о том самом "Карлсруэ", что в начале апреля 1945-го вышел из Кенигсберга — с тоннами "особо ценного груза" на борту. В какой-то момент судно настигли советские бомбардировщики. Корабль получил серьезные повреждения и пошел ко дну.

Но чем так заинтересовала исследователей эта история? Дело в том, что в 1940-х прусский Кенигсберг был последним известным местом нахождения знаменитой Янтарной комнаты.

"Если Германия хотела отправить ее (Янтарную комнату. — Прим. ред.) через Балтийское море, то пароход "Карлсруэ" был последней возможностью", — рассуждал участник польской водолазной группы Томаш Стахур.

Косвенно эта версия подтвердилась после обследования трюмов затонувшего парохода. Оттуда, по словам подводника, удалось извлечь обломки военных машин, фарфор. Также нашлось несколько больших ящиков с неизвестным содержимым.

Поднять их и тем более вскрыть до сих пор не представляется возможным. Отсеки сплющило. А нос за прошедшие годы сильно врылся в грунт.

Эта история, как и многие другие, повествующие о судьбе Янтарной комнаты, обрывается на самом интересном моменте. Быть может, чтобы понять, что стало с одной из жемчужин культурного наследия России, нужно вспомнить, как все начиналось?

Кабинет в подарок

Ситуация весьма прозаичная: это была банальная смена обстановки. В начале XVIII века супруга прусского короля Фридриха I София-Шарлотта решила переделать летнюю резиденцию Литценбург. Один из кабинетов собирались украсить янтарными панелями.

© Public domain София Шарлотта Ганноверская © Public domain София Шарлотта Ганноверская

К сожалению, грандиозный передел королева не увидела — скончалась в 1709-м. Безутешный вдовец решил ничего не менять во дворце, а Янтарную комнату обустроить в других покоях. Во время очередного визита в Берлин уже готовые медового цвета панели приметил Петр I и восхитился работой мастеров.

Преемник Фридриха презентовал их русскому царю в качестве дипломатического подарка. Да и всю обстановку в придачу. "Король одарил меня изрядным презентом, <...> кабинетом Янтарным, о чем давно желали", — писал обрадованный Петр супруге.

Так комната попала в Россию, где поначалу долго пылилась в хранилищах. Покои Петра оказались куда больше прусских — деталей интерьера попросту не хватало.

О диковинном убранстве вспомнили лишь при Елизавете Петровне. Под чутким руководством знаменитого зодчего Бартоломео Растрелли комнату собрали, дополнили пилястрами и росписями под янтарь. А позднее перенесли в Екатерининский дворец в Царском Селе.

В том виде она просуществовала вплоть до XX века, претерпевая время от времени небольшие изменения. Последняя реставрация была запланирована на 1941-й. Почему во время эвакуации музейные работники решили не вывозить ее — неясно. По одной версии, побоялись повредить убранство, по другой — просто не хватило времени.

Но комнату все же попытались спрятать. Стены закрыли марлей и ватой, а поверх наклеили обои. Однако немцы распознали маскировку — в полтора суток разобрали панели и увезли в уже упомянутый Кенигсберг.

А дальше след путается.

Для отвода глаз

Украденные интерьеры разместили в одном из залов Королевского замка. Однако помещение по размерам было значительно меньше самой комнаты — некоторые панно пришлось сложить в других помещениях.

В августе 1944-го английская авиация нанесла по городу массированный удар, в результате чего в замке вспыхнул пожар. Примерно треть обстановки, как писали в донесениях в Берлин подполковник Штази Пауль Энке и директор Художественных собраний Кенигсберга Альфред Роде, оплавилась и погибла безвозвратно.

Оставшаяся часть уцелела. Именно ее поисками и занялись ученые после войны. Долгое время считалось, что обстановка комнаты окончательно канула в Лету при штурме прусской столицы. О том же гласило заключение особой комиссии при Совмине РСФСР по поискам похищенных гитлеровцами культурных ценностей.

Однако у бывшего хранителя Янтарной комнаты Анатолия Кучумова закралось сомнение. Летом 1946-го он еще раз внимательно осмотрел залы Кенигсбергского замка, у входа в один из них обнаружил три обгоревшие флорентийские мозаики и сделал противоположный официальному вывод.

"Во-первых, если мозаики были упакованы вместе с янтарными панно, <…> грузовые ящики не могли по своим габаритам поместиться на той площади, где они были найдены. Высокий рельеф янтарных рам, окружающих мозаики, не мог позволить упаковку нескольких панно в один ящик. Если бы мозаики горели вместе с панно на некоторой высоте от пола, <…> они должны были рассыпаться на мелкие куски. В действительности рисунок мозаик был найден при раскопе ненарушенным. <…> Это говорит о том, что здесь находились и сгорели <…> лишь мозаики, упакованные отдельно от янтарных панно", — заключил Кучумов.

Кроме того, продолжает он, в отделке Янтарной комнаты имелись стеклянные пилястры. А при осмотре гари в замке расплавленного стекла не было обнаружено вовсе. Следовательно, и эти части декора находились в другом месте.

Признание гауляйтера

На этот счет есть несколько версий. Несколькими годами позже немецкий кладоискатель Георг Штайн, знавший подполковника Энке, установил: в начале 1945-го янтарные панели разместили в старинном тюрингском замке Рейнхардсбрунн, а пару месяцев спустя вместе с другими украденными ценностями спрятали в саксонской соляной шахте "Граслебен-1", затопленной советскими саперами.

Оба места неоднократно обследовали в разные годы. В 2018-м в шахте взяли пробы воды. Приборы показали повышенное содержание янтарной кислоты. Двумя годами позже в замке обнаружили тайник с 12 картинами из личной коллекции Германа Геринга. Это подтверждало тот факт, что нацисты использовали Рейнхардсбрунн в качестве хранилища для награбленного.

Но более — никаких зацепок.

Неожиданно следы вновь привели искателей в Польшу. Летом 2025-го бывший радист и археолог-любитель Ян Делинговский получил разрешение на начало раскопок в регионе Кашубия. Он убежден, что именно здесь находится потерянное немецкое хранилище времен Второй мировой войны. В нем, в частности, может быть и Янтарная комната.

Ключевые сведения искатель получил из показаний бывшего заключенного тюрьмы Барчево. Тот утверждал, что в начале 1980-х познакомился с Эрихом Кохом — гауляйтером Восточной Пруссии. По словам 90-летнего старика, нацистское руководство, понимая, что город не удержать, распорядилось перевезти все ценности и произведения вглубь Германии.

Но колонны грузовиков, по признанию Коха, так и не доехали.

Делинговский сравнил рассказ заключенного из Барчево с архивными данными. В том числе с телеграммами, адресованными оберштурмбаннфюреру СС Густаву Висту, руководившему операцией "Янтарная комната". В них сообщается о десятках ящиков с коллекцией янтаря, помещенных в загадочное место BSCH.

Польский археолог предположил , что аббревиатура означает Bruß Schutzraum (Брузское защитное пространство), намекая на его местоположение в Брузи, расположенном как раз в области Кашубия. Делинговскому улыбнулась удача. В годы войны близ города действительно находился бункер СС и обширный полигон. Под ним георадары зафиксировали аномальные пустоты.