10:00 04.01.2026
Секретное оружие: как черная смородина чуть не уничтожила Америку
Секретное оружие: как черная смородина чуть не уничтожила Америку
Секретное оружие: как черная смородина чуть не уничтожила Америку

Черная смородина на садовом участке
Черная смородина на садовом участке
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Начало XX века. США являются одним из лидеров по производству черной смородины. Тысячи гектаров засажены кустами ягод. Американцы пекут пироги, делают джемы, сиропы и ликеры из черной смородины.
В одночасье ягоду объявляют вне закона. Кусты выкапывают бульдозерами, а фермерам угрожают солидным штрафом. Чем черная смородина напугала американское правительство?

Оказалась оружием массового биологического поражения

Черную смородину завезли в колонию Массачусетского залива еще в 1629 году английские поселенцы, и долгое время ее спокойно выращивали и даже экспортировали в Европу.
Черная смородина
Многим позже, в 1898-1906 годах в США завезли партию саженцев веймутовой сосны из Европы и вместе с ними занесли ржавчинный грибок Cronartium ribicola. В Старом Свете он существовал веками, не нанося серьезного вреда, но в Северной Америке гриб встретил новую жертву — белую сосну, не имевшую к нему иммунитета. Она была символом промышленности северо-востока — из нее производили мебель, мачты для кораблей и строительные материалы.
Грибок оказался настоящим "двуликим Янусом": часть жизни он проводил на кустах смородины и крыжовника, где размножается миллиардами спор, а после перемещался на сосны, убивая их за рекордные 5-10 лет. Один куст черной смородины мог заразить сосны в радиусе километра.
"Аптекарский огород" во время режима повышенной готовности из-за коронавируса
Когда ученые из Министерства сельского хозяйства США (USDA) доказали, что без смородины гриб теряет способность распространяться, выбор стал жестоким, но вполне очевидным: "Америка может прожить без джема из черной смородины. Без белой сосны — не может".

Война с ягодой

С 1910-х по 1960-е годы в США развернулась масштабная борьба с черной смородиной. Законы штатов и федеральные карантины настрого запретили выращивание, продажу и даже перевозку растений.
В ход шли бульдозеры, топоры, опрыскиватели — миллионы кустов были выкорчеваны. В некоторых штатах за "сокрытие" смородины грозило тюремное заключение.
Бульдозер
Война закончилась "поражением" черной смородины, и к 1950-м годам ягода практически исчезла из США. Целые поколения американцев выросли, не зная ее вкуса — в рецептах ее заменяли изюмом или черникой.

Вновь завоевывает США

Только в 1966 году федеральный запрет сняли, так как ученые вывели сорта черной смородины, устойчивые к грибку. Сегодня эти сорта разрешены почти везде. В 2003 году штат Нью-Йорк, в прошлом лидер по ее выращиванию, официально реабилитировал черную смородину благодаря усилиям одного фермера и поддержке Корнеллского университета.
Корнеллский университет в Итаке, штат Нью-Йорк
Но отголоски "смородиновых войн" ощущаются до сих пор — в некоторых штатах все еще действуют частичные или полные запреты на "классические" восприимчивые сорта.
Правда, для многих американцев черная смородина до сих пор остается почти неизвестным вкусом.

Последствия "ягодной войны"

Случившееся напоминает, как быстро наука и экология могут изменить экономику целой страны. Решение, принятое для защиты лесов, стоило миллионам фермеров дохода и привело к исчезновению целой отрасли.
Американский фермер на комбайне во время уборки урожая кукурузы в центральном Иллинойсе
Однако не случись запрета, и США могли потерять свои сосновые леса.
Данная история показывает, каким хрупким может быть экологическое равновесие в природе и как легко его можно испортить. А борьба с последствиями может затянуться на долгие десятилетия.
 
 
 
