22:49 04.01.2026 (обновлено: 22:57 04.01.2026)
Все жертвы пожара в баре на швейцарском курорте опознаны
Все жертвы пожара в баре на швейцарском курорте опознаны

Все жертвы пожара в баре на швейцарском курорте опознаны, россиян среди них нет

© Фото : Valais Cantonal PoliceПолиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026
Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Valais Cantonal Police
Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026
ЖЕНЕВА, 3 янв - РИА Новости. Все жертвы пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана опознаны, россиян среди них нет, следует из заявления полиции кантона Вале.
"После пожара, произошедшего в новогоднюю ночь в Кран-Монтана, были опознаны последние 16 жертв... Таким образом, личности 40 человек, погибших в пожаре, установлены" , - говорится в пресс-релизе полиции.
Среди жертв - граждане Швейцарии, Италии, Франции, Португалии, Бельгии, а также юноша с тройным гражданством (французское/израильское/британское).
Россиян в списке погибших нет.
В новогоднюю ночь около 01.30 (03.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли 40 человек, еще 119 получили травмы, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.
Власти подтвердили национальность 105 получивших травмы человек, среди них 71 швейцарец, 14 французов, 11 итальянцев, четыре серба и по одному гражданину Боснии, Бельгии, Люксембурга, Польши и Португалии.
Ги Пармелен - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Президент Швейцарии назвал пожар в баре худшей трагедией в истории страны
