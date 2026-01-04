https://ria.ru/20260104/sertifikat-2066299132.html
Роспотребнадзор рассказал, можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат
Роспотребнадзор рассказал, можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат - РИА Новости, 04.01.2026
Роспотребнадзор рассказал, можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат
Закон запрещает продавцу удерживать деньги в случае, если владелец не воспользовался подарочной картой или сертификатом, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T03:02:00+03:00
2026-01-04T03:02:00+03:00
2026-01-04T03:02:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985005448_0:233:3083:1967_1920x0_80_0_0_da9e6e6a45c9de906066ca9ae0a00a8d.jpg
https://ria.ru/20251220/gosduma-2063461075.html
https://ria.ru/20251218/gosduma-2062806830.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985005448_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5bc92e3eb918b044c8a9586e0da59582.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал, можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат
РИА Новости: за подарочный сертификат можно вернуть деньги
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Закон запрещает продавцу удерживать деньги в случае, если владелец не воспользовался подарочной картой или сертификатом, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Срок действия подарочной карты не должен быть ограничен! Многие сталкиваются с ситуацией, когда их сертификаты "сгорают", а возврат денежных средств оказывается невозможным. Однако подарочная карта не является товаром в привычном смысле. Это право на приобретение товаров или услуг на определенную сумму. Следовательно, средства, полученные от продажи таких карт, рассматриваются как предоплата за будущие покупки", - рассказали в ведомстве.
Там отметили, что такой подход защищает потребителей от практики установки ограниченного срока действия сертификатов. Согласно определению Верховного суда РФ
, средства, полученные продавцом при продаже подарочных карт, считаются предварительной оплатой товаров.
"Закон о защите прав потребителей запрещает продавцу удерживать деньги в случае, если владелец не воспользовался картой или сертификатом. Если продавец не выполнил свои обязательства и не доставил товар, оплаченный подарочной картой, покупатель имеет право потребовать либо получение товара, либо возврат суммы предварительной оплаты", - пояснили в Роспотребнадзоре
.
В ведомстве подчеркнули, что в случае отказа в возврате денежных средств можно обратиться в Роспотребнадзор или в суд для защиты своих интересов.