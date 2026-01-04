Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал, можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/sertifikat-2066299132.html
Роспотребнадзор рассказал, можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат
Роспотребнадзор рассказал, можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат - РИА Новости, 04.01.2026
Роспотребнадзор рассказал, можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат
Закон запрещает продавцу удерживать деньги в случае, если владелец не воспользовался подарочной картой или сертификатом, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T03:02:00+03:00
2026-01-04T03:02:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985005448_0:233:3083:1967_1920x0_80_0_0_da9e6e6a45c9de906066ca9ae0a00a8d.jpg
https://ria.ru/20251220/gosduma-2063461075.html
https://ria.ru/20251218/gosduma-2062806830.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985005448_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5bc92e3eb918b044c8a9586e0da59582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал, можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат

РИА Новости: за подарочный сертификат можно вернуть деньги

© iStock.com / PROMT8Девушка считает деньги на калькуляторе
Девушка считает деньги на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает деньги на калькуляторе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Закон запрещает продавцу удерживать деньги в случае, если владелец не воспользовался подарочной картой или сертификатом, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Срок действия подарочной карты не должен быть ограничен! Многие сталкиваются с ситуацией, когда их сертификаты "сгорают", а возврат денежных средств оказывается невозможным. Однако подарочная карта не является товаром в привычном смысле. Это право на приобретение товаров или услуг на определенную сумму. Следовательно, средства, полученные от продажи таких карт, рассматриваются как предоплата за будущие покупки", - рассказали в ведомстве.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В ГД предложили ввести зимний сертификат на такси для семей с детьми
20 декабря 2025, 04:09
Там отметили, что такой подход защищает потребителей от практики установки ограниченного срока действия сертификатов. Согласно определению Верховного суда РФ, средства, полученные продавцом при продаже подарочных карт, считаются предварительной оплатой товаров.
"Закон о защите прав потребителей запрещает продавцу удерживать деньги в случае, если владелец не воспользовался картой или сертификатом. Если продавец не выполнил свои обязательства и не доставил товар, оплаченный подарочной картой, покупатель имеет право потребовать либо получение товара, либо возврат суммы предварительной оплаты", - пояснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что в случае отказа в возврате денежных средств можно обратиться в Роспотребнадзор или в суд для защиты своих интересов.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В ГД предложили выдавать сертификаты на два миллиона рублей молодым врачам
18 декабря 2025, 03:58
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала