Роспотребнадзор рассказал, можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат

"Срок действия подарочной карты не должен быть ограничен! Многие сталкиваются с ситуацией, когда их сертификаты "сгорают", а возврат денежных средств оказывается невозможным. Однако подарочная карта не является товаром в привычном смысле. Это право на приобретение товаров или услуг на определенную сумму. Следовательно, средства, полученные от продажи таких карт, рассматриваются как предоплата за будущие покупки", - рассказали в ведомстве.