Вучич сравнил ситуацию в Венесуэле со свержением Милошевича в Югославии

БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сравнил ситуацию в Венесуэле со свержением экс-президента Югославии Слободана Милошевича и последующей выдачей его трибуналу в Гааге.

Глава сербского государства провел в воскресенье заседание Совета национальной безопасности с участием членов правительства и руководства силовых ведомств. По итогам заседания он сказал, что после операции США Венесуэле стало абсолютно ясно, что международное право и Устав ООН не действуют, только сила.

"Мы желаем дружескому народу Венесуэлы… оправиться и строить свою страну. Это будет очень трудно, потому что те (политики – ред.), которые пришли, и те, которые говорят, что придут, не совсем освободители. У нас были такие "освободители" в 1999 году, которые ставили локационные метки (для авиаударов НАТО – ред.) по нашей стране и в 2000 году (после свержения экс-президента Слободана Милошевича 5 октября – ред.) пришли к власти и уничтожили страну. Уволили всех работников, разорили все", - сказал Вучич по итогам заседания.

Он напомнил, что новые власти Сербии выдали Милошевича Международному трибуналу в Гааге 28 июня 2001 года на национальный праздник Видовдан, годовщину боя на Косовом поле с турками-османами 1389 года.

"Это сделали и с (4 января с Высшим лидером национального освобождения Панамы Мануэлем Антонио – ред.) Норьего в 1990 году, они любят играться с этими цифрами. Так и Милошевич должен был быть выдан на Видовдан, чтобы унижение было наихудшим, максимальным для страны. Что бы кто не думал о Милошевиче, это пятно со своего лица, мы как народ мы никогда не сможем смыть. Это один из самых позорных шагов, которые мы сделали, и где мы опозорились как народ и, особенно, как государство", - подчеркнул сербский лидер.

Милошевич возглавлял Союзную республику Югославия с 1990 по 2000 годы. На период его правления пришелся распад этой страны вследствие гражданской войны, а также война за сохранение автономного края Косово в составе Югославии, кульминацией которой стали удары НАТО по югославской территории.

В июне 2001 года Белград выдал бывшего президента Гаагскому трибуналу. Судебный процесс над Милошевичем начался в феврале 2002 года. Политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года в тюремной камере Гаагского трибунала, где он находился под следствием почти пять лет. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены до конца.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.